***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.'ye Toptan Alış Satış İşlemi İçin Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 4.969.120.730,294Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.184.778.041,963Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HALKB, TRETHAL00019 4.969.120.730,294 2.215.657.311,669 44,58851 HALKB, TRETHAL00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 4.969.120.730,294 2.215.657.311,669 44,58851Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuEk Açıklamalarİlgi: 28.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Sermaye Artırım İşlemine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 28.03.2023 tarihinde başvurulmuş olup Borsa İstanbul A.Ş.'den alınan 28.03.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın %20 marj üzerinden işlem fiyatı 13,54-TL olarak belirlenmiştir.Satılacak nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu payların takası pay piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.Bu kapsamda toptan alış satış işleminin 29.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128511BIST