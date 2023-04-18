***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarıİpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 03.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 07.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 17.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 20.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 24.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 10.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 07.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono 14.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 7184778041.963 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139833BIST