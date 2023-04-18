***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2023 18:25
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 03.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 07.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 17.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 20.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 24.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 10.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 31.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 07.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 14.04.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 7184778041.963 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139833
BIST