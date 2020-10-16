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***THL* *HALKB* *TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

16.10.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB******TURSG*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Henüz Belli Değil
Satış Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Satılan Payların Nominal Tutarı
4.166.666,67 TL
Beher Pay Fiyatı
Henüz Belli Değil
Toplam Tutar
Henüz Belli Değil
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
16,6667
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00074
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Acentelik
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Henüz Belli Değil
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında Bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesindeki %16,6667 oranındaki Bankamız hisselerinin de Türkiye Sigorta A.Ş.'ye satış yoluyla devrine ilişkin Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882226


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 32,78 147.515.392 % 10,00  
ATAGY 4,18 10.868.941 % 10,00  
ITTFH 9,13 372.780.482 % 10,00  
TKURU 357,50 42.590.054 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.891.640 % 10,00  
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Riyal 2,1049 2,1154 % -0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -7,94  
Altın Gr. 484 484 -3,17  
Cumhuriyet 3.212 3.260 8,00  
Tam 3.197 3.277 11,87  
Yarım 1.545 1.585 5,75  
Çeyrek 775 793 2,87  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 -0,03  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,02  
B. Petrol 43,02 43,02 -0,14  
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