***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.06.2022 09:23
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 1.379.999.999,99 1.379.999.999,99
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,01 0,01
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.380.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.380.000.000 TL
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
Ek Açıklamalar
Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin başvuru 16.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni Onaylı.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038168
BIST