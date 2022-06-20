***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTHY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 1.379.999.999,99 1.379.999.999,99C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,01 0,01Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.380.000.000 TL 0 TL 0 TL 1.380.000.000 TLSPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.06.2022Ek AçıklamalarOrtaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin başvuru 16.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni Onaylı.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038168BIST