Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi

04.11.2022 14:43
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Uçak koltuk ve yedek parçalarının tasarımı ve üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
29.700.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlem kapanışının 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
14.850.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1'den az
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1'den az
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Türk Hava Yolları A.O'nun uçak koltuğu tedariki ve üretimi alanında faaliyetlerinin güçlendirilmesi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kibar Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26/10/2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kibar Holding A.Ş'nin şimdiye kadar yapmış olduğu yatırım ve harcamalara ek olarak know-how, yatırımların zamansal değeri, birleşme ile ortaya çıkması öngörülen sinerji ve güçlü yapıdaki hissedarlığın karşılığı gibi gerekçelerle şerefiye değeri biçilmiştir.
Açıklamalar

04/11/2022 tarihli Özel Durum açıklamasında bahsedildiği üzere, kabin içi alan ve ürünlerinin üretimini gerçekleştiren iştiraklerimizin birleştirilmesi kapsamında, Ortaklığımızın direk ve dolaylı olarak %50 pay sahibi olduğu iştirak şirketimiz Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş'de ("TSI"), Kibar Holding A.Ş'ye ait olan %50 oranındaki paylarının tamamının   satın alınması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalamış olup, söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılacaktır.  İşlemin sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2022 yılı dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşleme ilişkin Ortaklığımız yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076771


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.217
Değişim :  2,72% |  111,52
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.234 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5648 18,5677 % -0,25  
Euro 18,4688 18,5401 % 1,99  
Sterlin 21,0446 21,1502 % 1,63  
Frank 18,5918 18,7038 % 1,64  
Riyal 4,9232 4,9479 % -0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.682 51,51  
Altın Gr. 1.004 1.004 28,24  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru