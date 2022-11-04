***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıUçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUçak koltuk ve yedek parçalarının tasarımı ve üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi29.700.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihYurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlem kapanışının 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedirEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı14.850.000 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1'den azİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1'den azOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiTürk Hava Yolları A.O'nun uçak koltuğu tedariki ve üretimi alanında faaliyetlerinin güçlendirilmesiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKibar Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir ilişki bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26/10/2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKibar Holding A.Ş'nin şimdiye kadar yapmış olduğu yatırım ve harcamalara ek olarak know-how, yatırımların zamansal değeri, birleşme ile ortaya çıkması öngörülen sinerji ve güçlü yapıdaki hissedarlığın karşılığı gibi gerekçelerle şerefiye değeri biçilmiştir.Açıklamalar04/11/2022 tarihli Özel Durum açıklamasında bahsedildiği üzere, kabin içi alan ve ürünlerinin üretimini gerçekleştiren iştiraklerimizin birleştirilmesi kapsamında, Ortaklığımızın direk ve dolaylı olarak %50 pay sahibi olduğu iştirak şirketimiz Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş'de ("TSI"), Kibar Holding A.Ş'ye ait olan %50 oranındaki paylarının tamamının satın alınması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalamış olup, söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılacaktır. İşlemin sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2022 yılı dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşleme ilişkin Ortaklığımız yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076771BIST