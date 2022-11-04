***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi
04.11.2022 14:43
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Uçak koltuk ve yedek parçalarının tasarımı ve üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
29.700.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlem kapanışının 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
14.850.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100 (Doğrudan %95, Dolaylı %5)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1'den az
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1'den az
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Türk Hava Yolları A.O'nun uçak koltuğu tedariki ve üretimi alanında faaliyetlerinin güçlendirilmesi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kibar Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26/10/2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kibar Holding A.Ş'nin şimdiye kadar yapmış olduğu yatırım ve harcamalara ek olarak know-how, yatırımların zamansal değeri, birleşme ile ortaya çıkması öngörülen sinerji ve güçlü yapıdaki hissedarlığın karşılığı gibi gerekçelerle şerefiye değeri biçilmiştir.
Açıklamalar
04/11/2022 tarihli Özel Durum açıklamasında bahsedildiği üzere, kabin içi alan ve ürünlerinin üretimini gerçekleştiren iştiraklerimizin birleştirilmesi kapsamında, Ortaklığımızın direk ve dolaylı olarak %50 pay sahibi olduğu iştirak şirketimiz Uçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş'de ("TSI"), Kibar Holding A.Ş'ye ait olan %50 oranındaki paylarının tamamının satın alınması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalamış olup, söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılacaktır. İşlemin sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2022 yılı dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşleme ilişkin Ortaklığımız yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076771
BIST