***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-102 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-102 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -8 -8 -8 2.113 1.141 1.141 -4 -4 3.250 0 0 -1.253 -1.253 1.989 0 1.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -8 -8 -8 2.113 1.141 1.141 -4 -4 3.250 0 0 -1.253 -1.253 1.989 0 1.989Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -192 -192 -192 18.800 1.142 1.142 -41 -41 19.901 59 12.149 -1.253 10.896 33.168 3 33.171Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -27 -27 -27 36.865 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -253 -253 -253 24.442 -6 -6 -74 -74 24.362 184 16.560 -2.023 14.537 41.334 9 41.343Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-226 2.395Dönem Karı (Zararı)-2.023 -1.253Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.023 -1.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.540 2.294Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 2.505 1.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler76 21Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 66 34Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1 -16Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler358 266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -116 -162Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 474 428Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler677 -16Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler331 111Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 331 111Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler104 83İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 104 83Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -584 -289Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler73 195Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -7 141Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 80 54İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.698 1.419Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.072 -570İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.120 -570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.009 464İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 22İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.031 464Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-135 -134Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)46 -432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-879 -292İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -172 -322İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-707 30Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)58 6Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38 10İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38 10Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.046 2.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233 -358Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)233 -358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-181 2.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -23 -19Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -22 -46YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.647 -1.325İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-10 -15Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 43Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 43Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.854 -1.909Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -2.854 -1.909Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.196 1.218Verilen Nakit Avans ve Borçlar-25 -824Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 -25 -824Alınan Faiz24-25 33 162FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-321 545Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.721 3.548Kredilerden Nakit Girişleri7 5.721 3.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.349 -1.613Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.349 -1.613Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.270 -1.102Ödenen Faiz-335 -264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -88 -24YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.194 1.615NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.194 1.615DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.328 8.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.134 10.221Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.134 12.328Finansal Yatırımlar1.364 2.377Vadeli Mevduatlar6 1.289 2.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar75 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 75 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 54Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 0 54Ticari Alacaklar1.300 3.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 57 5İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.243 3.200Diğer Alacaklar7.703 6.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 144 166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.559 6.258Türev Araçlar305 312Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 173 102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 132 210Stoklar2.034 1.723Peşin Ödenmiş Giderler1.043 884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.043 884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 239 257Diğer Dönen Varlıklar684 829İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar684 829ARA TOPLAM24.806 28.339TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.806 28.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar499 532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar492 525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 492 525Diğer Finansal Yatırımlar6 7 7Diğer Alacaklar10.008 7.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.008 7.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.142 2.191Yatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar119.129 102.534Binalar12 4.116 3.810Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.219 1.887Özel Maliyetler12 559 528Yapılmakta Olan Yatırımlar12 5.022 4.107Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 94.156 80.894Diğer Maddi Duran Varlıklar12 13.057 11.308Maddi Olmayan Duran Varlıklar608 563Şerefiye81 74Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 527 489Peşin Ödenmiş Giderler5.510 5.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.510 5.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.896 118.532TOPLAM VARLIKLAR162.702 146.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.011 7.374İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.011 7.374Banka Kredileri7 9.011 7.374Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.026 11.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.026 11.076Banka Kredileri7-14 3.796 2.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 9.230 8.162Diğer Finansal Yükümlülükler30 113Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 30 113Ticari Borçlar6.418 6.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 934 1.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.484 5.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.102 948Diğer Borçlar692 580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar692 580Türev Araçlar2.383 416Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 215 112Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 2.168 304Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.808 6.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.808 6.361Kısa Vadeli Karşılıklar322 309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 246 233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 76 76Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.731 1.532İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.731 1.532ARA TOPLAM40.523 35.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.523 35.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar71.095 60.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar71.095 60.976Banka Kredileri7-14 11.907 10.218Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 59.188 50.758Diğer Borçlar165 223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar165 223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)755 713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 755 713Uzun Vadeli Karşılıklar1.149 1.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 819 804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar330 265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.672 7.678TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.836 70.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.359 106.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.334 40.792Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-253 -226Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-253 -226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -253 -226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.362 21.770Yabancı Para Çevrim Farkları19 24.442 20.757Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6 1.017Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -6 1.017Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-74 -4Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -74 -4Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler184 184Yasal Yedekler19 184 184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 16.560 12.024Net Dönem Karı veya Zararı-2.023 4.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar9 3TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.343 40.795TOPLAM KAYNAKLAR162.702 146.871