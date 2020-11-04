***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -220 -220 -220 18.959 1.480 1.480 7 7 20.446 59 12.149 2.587 14.736 37.525 3 37.528Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -353 -353 -353 32.162 -1.827 -1.827 -47 -47 30.288 211 16.533 -5.203 11.330 43.980 10 43.990Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.094 11.189Dönem Karı (Zararı)-5.203 2.587Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.203 2.587Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.482 7.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 8.233 6.330Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121 191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 44 157Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler76 44Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1 -10Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.262 711Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -314 -424Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 1.576 1.135Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.025 -316Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 1Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-71 -70Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 2Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -71 -72Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler645 -461İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 645 -461Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -843 181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler110 585Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -24 422Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler134 163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.109 1.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler796 -441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60 -12İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)856 -429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.112 452İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)166 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.278 452Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-158 -511Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)25 -639Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.977 87İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63 -756İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.914 843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-352 72Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 807İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 807Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.579 1.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler229 -100Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)229 -100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.170 11.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -90 -43Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 14 -105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.065 -5.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101 115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101 115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.044 -6.790Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -6.044 -6.790Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.474 2.258Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.200 -1.365Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 1.200 -1.365Alınan Temettüler18 240Alınan Faiz24-25 186 374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.493 -4.504Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.796 8.355Kredilerden Nakit Girişleri7 12.796 8.355Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.324 -6.584Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.324 -6.584Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.659 -5.452Ödenen Faiz-1.193 -929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -113 106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.464 1.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.464 1.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.328 8.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.864 10.123Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.864 12.328Finansal Yatırımlar110 2.377Vadeli Mevduatlar6 0 2.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar110 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 110 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 54Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 0 54Ticari Alacaklar3.287 3.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 65 5İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.222 3.200Diğer Alacaklar11.049 6.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 11.049 6.258Türev Araçlar161 312Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 67 102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 94 210Stoklar2.448 1.723Peşin Ödenmiş Giderler1.141 884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.141 884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 271 257Diğer Dönen Varlıklar907 829İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar907 829ARA TOPLAM29.238 28.339TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.238 28.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar650 532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar641 525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 641 525Diğer Finansal Yatırımlar6 9 7Diğer Alacaklar7.550 7.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.550 7.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.864 2.191Maddi Duran Varlıklar144.205 102.534Binalar12 6.687 3.810Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.573 1.887Özel Maliyetler12 623 528Yapılmakta Olan Yatırımlar12 4.986 4.107Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 112.793 80.894Diğer Maddi Duran Varlıklar12 16.543 11.308Maddi Olmayan Duran Varlıklar772 563Şerefiye97 74Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 675 489Peşin Ödenmiş Giderler6.742 5.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.742 5.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.783 118.532TOPLAM VARLIKLAR191.021 146.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.929 7.374İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.929 7.374Banka Kredileri7 11.929 7.374Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.090 11.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.090 11.076Banka Kredileri7-14 6.332 2.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 12.758 8.162Diğer Finansal Yükümlülükler17 113Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 17 113Ticari Borçlar6.518 6.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 956 1.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.562 5.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar837 948Diğer Borçlar705 580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar705 580Türev Araçlar1.112 416Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 90 112Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 1.022 304Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.112 6.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.112 6.361Kısa Vadeli Karşılıklar250 309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 173 233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 77 76Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.274 1.532İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.274 1.532ARA TOPLAM47.844 35.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.844 35.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.559 60.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar87.559 60.976Banka Kredileri7-14 16.637 10.218Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 70.922 50.758Diğer Borçlar192 223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar192 223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)868 713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 868 713Uzun Vadeli Karşılıklar1.293 1.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 904 804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar389 265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 9.275 7.678TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.187 70.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER147.031 106.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.980 40.792Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-353 -226Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-353 -226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -353 -226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.288 21.770Yabancı Para Çevrim Farkları19 32.162 20.757Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.827 1.017Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -1.827 1.017Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-47 -4Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -47 -4Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler211 184Yasal Yedekler19 211 184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 16.533 12.024Net Dönem Karı veya Zararı-5.203 4.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 3TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.990 40.795TOPLAM KAYNAKLAR191.021 146.871Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 32.525 56.151 11.018 22.635Satışların Maliyeti21 -31.950 -46.118 -10.085 -16.515TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)575 10.033 933 6.120BRÜT KAR (ZARAR)575 10.033 933 6.120Genel Yönetim Giderleri22 -1.091 -1.252 -352 -437Pazarlama Giderleri22 -3.341 -6.210 -993 -2.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.805 802 1.020 259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -220 -294 -68 -67ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.272 3.079 540 3.814Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 878 660 289 164Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -69 -447 -69 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -645 461 -37 405FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.108 3.753 723 4.383Finansman Gelirleri25 402 316 67 570Finansman Giderleri25 -4.340 -1.301 -2.533 -434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.046 2.768 -1.743 4.519Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri843 -181 797 -812Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0 4 19Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 843 -181 793 -831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.203 2.587 -946 3.707DÖNEM KARI (ZARARI)-5.203 2.587 -946 3.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.203 2.587 -946 3.707Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-127 -36 -45 5Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159 -45 -56 6Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 9 11 -1Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32 9 11 -1Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.518 3.795 4.165 541Yabancı Para Çevrim Farkları11.405 2.272 5.681 -559Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)11.405 2.272 5.681 -559Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53 56 -20 38Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-53 56 -20 38Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.490 1.829 -1.866 1.309Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.490 1.829 -1.866 1.309Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-89 32 -2 27Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-89 32 -2 27Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler745 -394 372 -274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi10 -12 3 -8Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi714 -376 366 -261Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi21 -6 3 -5DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.391 3.759 4.120 546TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.188 6.346 3.174 4.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.188 6.346 3.174 4.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886204BIST