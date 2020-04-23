***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.04.2020 12:39
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tesciline İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2020
Ek Açıklamalar
09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Ortaklığımızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 6 Nisan 2020 tarihinde tescil olunmuş ve 8 Nisan 2020 tarih ve 10054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf
EK: 2 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf
EK: 3 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840003
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9640
18:057,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,5047
18:05387,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,40
|Açılış
|: 387,11
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
387,77
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% -0,02
|
|Frank
|7,1180
|7,1609
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8479
|1,8571
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|13,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|8,80
|
|Tam
|2.544
|2.606
|9,00
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|4,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|22,23
|22,23
|1,86
|