***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tesciline İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2020Ek Açıklamalar09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Ortaklığımızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 6 Nisan 2020 tarihinde tescil olunmuş ve 8 Nisan 2020 tarih ve 10054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdfEK: 2 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdfEK: 3 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840003BIST