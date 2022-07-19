***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPandemi döneminde en hızlı toparlanan havayollarından biri olan Ortaklığımız, güçlü performansını 2022 yılında da devam ettirmesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notunun düşürülmesi nedeniyle "B" seviyesindeki kredi notumuzu teyit ederek durağan olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu ilgili çerçevede bir not düşürerek "BB-" ye çekmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046394BIST