***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 08:23
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 2020 yılı birinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847101
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7884
En Düşük
6,7656
18:057,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4840
En Düşük
7,4416
18:05375,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,77
|Açılış
|: 375,13
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,30
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2938
|8,3354
|% 0,16
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8012
|1,8102
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,04
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.463
|16,80
|
|Tam
|2.504
|2.527
|17,30
|
|Yarım
|1.222
|1.235
|8,50
|
|Çeyrek
|611
|618
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,19
|34,19
|-0,55
|