***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 12:35
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, Komite üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Şükrü Ecertaş'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatmanur Altun'un, Komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mithat Görkem Aksoy ve Sn. Orhan Birdal ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Kadir Coşkun'un Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şükrü Ecertaş'ın, Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar'ın İcra Komitesi'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker Aycı'nın İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mecit Eş'in İcra Komitesi Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Şeker, Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar, Sn. Mithat Görkem Aksoy'un ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926635
BIST
15:231.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,94
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:238,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:239,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:23456,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 456,40
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:23
|PENGD
|4,51
|140.466.909
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|653.367
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|836.014
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.643.198
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.510.203
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.137.638
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,79
|964.449.532
|% -4,48
|
|EREGL
|16,39
|512.164.915
|% 0,49
|
|HALKB
|4,59
|471.774.430
|% 1,10
|
|GARAN
|6,62
|454.324.314
|% -0,30
|
|PETKM
|6,07
|439.721.682
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,07
|264.588.657
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|220.306.583
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|471.774.430
|% 1,10
|
|TSKB
|1,34
|110.589.886
|% -0,74
|
|GSRAY
|3,54
|282.510.203
|% -9,92
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1488
|8,1566
|% 0,02
|
|Euro
|9,7130
|9,7237
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,1814
|11,2375
|% 0,35
|
|Frank
|8,7907
|8,8436
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% -0,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-3,47
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-1,68
|
|Çeyrek
|729
|746
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|0,85
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, TKFEN
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.44 ) 1, 196
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TATGD, PENGD, QUAGR, TUREX, UTPYA, MTRKS, YAPRK, BJKAS, TKURU, KENT
-
15:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, SNKRN, SONME, GSRAY
-
15:33
KERVT, MTRKS, PNSUT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında