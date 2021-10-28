***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 11:50
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ve 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Covid-19 küresel salgınının etkileri devam etmekle birlikte, Ortaklığımızın Operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına %25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına %20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973155
BIST
11:541.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
11:549,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1280
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:5411,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1103
|Açılış
|: 11,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:54556,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 8,07
|Açılış
|: 556,04
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ATATP
|43,56
|33.042.484
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.002.274
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|26.925.924
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.136.753
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|5.915.168
|% 9,93
|
|KTSKR
|31,30
|73.943.395
|% -5,95
|
|GOODY
|8,09
|44.185.779
|% -5,27
|
|TIRE
|8,74
|17.976.397
|% -5,00
|
|TURSG
|4,90
|67.796.181
|% -4,11
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|GARAN
|9,76
|1.477.991.186
|% 2,09
|
|SISE
|8,66
|339.171.430
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,66
|310.387.330
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|289.385.075
|% 1,38
|
|EREGL
|19,85
|277.368.605
|% 0,40
|
|GARAN
|9,76
|1.477.991.186
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,69
|260.177.555
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,66
|310.387.330
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|289.385.075
|% 1,38
|
|ZOREN
|1,72
|74.123.089
|% 3,61
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6071
|9,6113
|% 1,38
|
|Euro
|11,1334
|11,1377
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1526
|13,2186
|% 1,24
|
|Frank
|10,4007
|10,4633
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5499
|2,5627
|% 1,15
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,99
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,61
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|42,87
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|20,74
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,44
|0,09
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,48
|
Seans Raporu
11:52
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-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 49 artarak (% 0.09 ) 1, 637
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12:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, GUSGR
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12:06XU100
Endeks 1, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 6, 400.00 milyon TL de
-
12:06MANAS
Yüzde 8.66 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 338 adet işlem
-
12:03AYCES
Yüzde 4.84 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 222 adet işlem