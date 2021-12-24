***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 18:46
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ücret zamları konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2020 yılı Eylül ayındaki pandemi önlemleri kapsamında yeniden belirlenen personel ücretlerinin de dikkate alındığı görüşmeler neticesinde
27. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde, 2022 yılının birinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2021 indeks sayısının Haziran 2021 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına %60 eklenerek ücret zammı yapılacaktır. Sonraki dönemlerde ilgili dönemin indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranı üzerine 2022 yılının ikinci altı ayı için %5, 2023 yılının birinci altı ayı için %1 ve 2023 yılının ikinci altı ayı için %1 ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. Yapılacak olan ücret artışlarının dışında, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi itibariyle ikramiyeye esas ücret üzerinden 1 brüt ücret tutarında ek ödeme yapılacaktır.
27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Ücret artışları konusunda varılan mutabakat Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile yürürlüğe girecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986079
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
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|Açılış
|: 1.821
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|Önceki Kapanış
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|: -0,48%
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|: 12,0500
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|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 644,13
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|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
605,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9781
|11,2359
|% -0,48
|
|Euro
|12,4212
|12,5151
|% -2,47
|
|Sterlin
|14,7888
|14,8629
|% -2,09
|
|Frank
|11,9775
|12,0497
|% -2,23
|
|Riyal
|2,9369
|2,9516
|% -2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|644
|644
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
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17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
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17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
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17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem