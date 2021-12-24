***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ücret zamları konusunda anlaşmaya varılmıştır.2020 yılı Eylül ayındaki pandemi önlemleri kapsamında yeniden belirlenen personel ücretlerinin de dikkate alındığı görüşmeler neticesinde27. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde, 2022 yılının birinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2021 indeks sayısının Haziran 2021 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına %60 eklenerek ücret zammı yapılacaktır. Sonraki dönemlerde ilgili dönemin indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranı üzerine 2022 yılının ikinci altı ayı için %5, 2023 yılının birinci altı ayı için %1 ve 2023 yılının ikinci altı ayı için %1 ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. Yapılacak olan ücret artışlarının dışında, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi itibariyle ikramiyeye esas ücret üzerinden 1 brüt ücret tutarında ek ödeme yapılacaktır.27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Ücret artışları konusunda varılan mutabakat Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile yürürlüğe girecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986079BIST