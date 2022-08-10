***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 18:16
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054301
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0634
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1241
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.030,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.030,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9306
|17,9437
|% 0,42
|
|Euro
|18,5090
|18,5336
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,7981
|21,9074
|% 0,15
|
|Frank
|18,9653
|19,0796
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.893
|6.972
|-12,00
|
|Yarım
|3.359
|3.409
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,14
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,90
|