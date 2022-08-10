***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 18:16
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,1 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2019 döneminde 17,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 20,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,6'lık artışla 146 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 38,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2019 döneminde 13,5 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 12,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2022 döneminde %77,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %76,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %4,8 artarak 111,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2019 döneminde 852 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 965 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 386 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054303
BIST