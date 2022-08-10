***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,1 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2019 döneminde 17,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 20,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,6'lık artışla 146 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 38,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2019 döneminde 13,5 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 12,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2022 döneminde %77,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %76,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %4,8 artarak 111,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2019 döneminde 852 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 965 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 386 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054303BIST