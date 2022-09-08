***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %93,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2019 döneminde 17,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %14,2 artarak 20,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 148 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 46,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2019 döneminde 16 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2022 döneminde %78,9 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %78,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,1 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 387 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061281BIST