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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 08:58
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Yolcu doluluk oranı Ağustos 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %93,7 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2019 döneminde 17,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %14,2 artarak 20,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 148 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 46,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2019 döneminde 16 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2022 döneminde %78,9 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %78,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,1 olarak gerçekleşti. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2022 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 387 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061281


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Yarım 3.318 3.361 23,00  
Çeyrek 1.664 1.680 11,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,94 0,40  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 0,22  
B. Petrol 90,45 90,45 1,30  
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