***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 14:02
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074289
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:10
|FONET
|13,75
|138.553.632
|% 10,00
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|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
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|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
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|LUKSK
|83,15
|28.931.716
|% 9,99
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|DOBUR
|55,05
|18.087.990
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|AGYO
|6,78
|7.634.097
|% -9,96
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|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
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|190,00
|2.745.350
|% -7,77
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|DIRIT
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|147.751
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|GESAN
|153,70
|140.613.582
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|THYAO
|98,90
|7.852.626.560
|% 0,10
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|15,29
|3.023.858.064
|% -3,11
|
|PETKM
|13,48
|2.473.562.551
|% 0,82
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|TUPRS
|374,40
|2.330.047.507
|% 1,77
|
|SISE
|33,38
|2.326.271.158
|% -1,82
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|EKGYO
|4,48
|1.472.416.517
|% -1,97
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|TSKB
|3,12
|1.001.727.936
|% 0,97
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|SKBNK
|2,11
|432.329.389
|% 1,44
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|AKBNK
|15,29
|3.023.858.064
|% -3,11
|
|PETKM
|13,48
|2.473.562.551
|% 0,82
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|17:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6013
|18,6182
|% 0,06
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|Euro
|18,6924
|18,7062
|% -0,34
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|Sterlin
|21,5359
|21,6439
|% -0,13
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|Frank
|18,7410
|18,8539
|% -0,18
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|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,06
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|17:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
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|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
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|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
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|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
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