***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:04
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928435
BIST
13:551.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
13:558,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0325
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1291
En Düşük
8,0064
13:559,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7405
En Düşük
9,6004
13:55452,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,75
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TRGYO
|3,85
|269.264.936
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.813
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.537.289
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|3.485.090
|% 8,17
|
|EUKYO
|4,58
|1.770.461
|% 6,76
|
|TUREX
|17,38
|493.854.836
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.485.534
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.422.405
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.639.882
|% -9,94
|
|GARAN
|7,38
|3.234.837.689
|% 5,58
|
|EREGL
|18,25
|909.551.359
|% 4,17
|
|SASA
|47,16
|850.174.534
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,73
|742.888.574
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|582.471.197
|% 1,86
|
|GARAN
|7,38
|3.234.837.689
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,19
|582.471.197
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|145.313.320
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,73
|742.888.574
|% 4,46
|
|AKBNK
|5,12
|454.963.640
|% 3,64
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0990
|8,1090
|% 0,47
|
|Euro
|9,7070
|9,7174
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,0596
|11,1150
|% -0,16
|
|Frank
|8,6805
|8,7328
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1390
|2,1498
|% -0,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.037
|-5,00
|
|Tam
|2.977
|3.053
|-7,15
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,46
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,72
|