***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2021 11:33
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973153
BIST
11:291.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:299,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1131
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:2911,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0950
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:29556,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,63
|Açılış
|: 556,59
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ATATP
|43,56
|32.795.412
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.761.195
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.328.769
|% 9,89
|
|SARKY
|18,46
|64.496.620
|% 9,88
|
|HEDEF
|3,12
|8.969.956
|% 9,86
|
|TIRE
|8,73
|17.117.607
|% -5,11
|
|GOODY
|8,11
|41.492.304
|% -5,04
|
|TURSG
|4,90
|63.763.541
|% -4,11
|
|KTSKR
|31,96
|59.529.590
|% -3,97
|
|ERBOS
|115,50
|43.870.117
|% -3,83
|
|GARAN
|9,71
|1.273.284.704
|% 1,57
|
|SISE
|8,65
|307.557.189
|% -1,48
|
|TSPOR
|5,63
|277.207.774
|% 7,44
|
|AKBNK
|5,84
|274.072.171
|% 1,04
|
|EREGL
|19,82
|240.856.395
|% 0,25
|
|GARAN
|9,71
|1.273.284.704
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,67
|213.656.708
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,63
|277.207.774
|% 7,44
|
|AKBNK
|5,84
|274.072.171
|% 1,04
|
|SISE
|8,65
|307.557.189
|% -1,48
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5907
|9,5932
|% 1,19
|
|Euro
|11,1179
|11,1221
|% 0,86
|
|Sterlin
|13,1693
|13,2353
|% 1,37
|
|Frank
|10,4191
|10,4819
|% 1,27
|
|Riyal
|2,5527
|2,5655
|% 1,26
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,10
|
|Altın Gr.
|556
|557
|8,63
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,62
|