***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 15:13
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027756
BIST
16:222.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,05
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
16:2215,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1360
|Açılış
|: 15,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0932
En Düşük
14,9241
16:2215,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1447
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
16:22906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,59
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.040.963
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|310.029.690
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.775.207
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|DEVA
|36,34
|135.556.918
|% -8,32
|
|PAMEL
|106,10
|5.270.932
|% -5,27
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,19
|19.279.748
|% -4,77
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,52
|2.952.992.487
|% 0,33
|
|KRDMD
|16,18
|2.372.117.611
|% 4,52
|
|SISE
|19,35
|2.358.847.875
|% -0,21
|
|TUPRS
|248,40
|1.786.907.573
|% -2,66
|
|EREGL
|33,48
|1.694.927.459
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,68
|764.036.357
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,87
|951.210.065
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,18
|2.372.117.611
|% 4,52
|
|KARSN
|5,48
|695.267.779
|% 0,74
|
|AKBNK
|8,66
|1.057.742.630
|% -0,69
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0703
|15,0833
|% 0,93
|
|Euro
|15,8987
|15,9122
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,5881
|18,6813
|% 1,12
|
|Frank
|15,1584
|15,2497
|% 0,71
|
|Riyal
|4,0089
|4,0290
|% 0,95
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-15,54
|
|Altın Gr.
|906
|906
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|3,00
|
|Tam
|6.087
|6.242
|6,41
|
|Yarım
|2.942
|3.019
|3,10
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,55
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35CEMAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 936, 136 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 42 artarak (% 0.38 ) 2, 737
-
16:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
16:34XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 30, 188.00 milyon TL de
-
16:34ETILR
Yüzde 9.78 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 901 adet işlem