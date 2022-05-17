***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:46
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030771
BIST
14:072.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,35
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0715,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2854
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0716,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4965
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7367
En Düşük
16,2212
14:07928,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,72
|Açılış
|: 928,73
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IMASM
|38,78
|67.113.110
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.208.935
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|30.990.892
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,80
|208.330.620
|% 9,39
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.886.177
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,64
|21.246.203
|% -8,47
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,86
|2.237.280.930
|% 0,33
|
|SISE
|19,73
|1.548.518.629
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,92
|951.356.347
|% 0,07
|
|EREGL
|32,06
|886.751.030
|% 1,20
|
|AKBNK
|7,89
|800.607.744
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,65
|519.586.782
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|707.704.483
|% 0,00
|
|SISE
|19,73
|1.548.518.629
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,12
|78.404.121
|% -0,88
|
|GLYHO
|3,26
|208.932.154
|% 3,82
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8200
|15,8265
|% 1,84
|
|Euro
|16,6926
|16,7367
|% 3,06
|
|Sterlin
|19,6366
|19,7351
|% 2,90
|
|Frank
|15,8090
|15,9043
|% 2,38
|
|Riyal
|4,1988
|4,2199
|% 1,70
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,88
|
|Altın Gr.
|932
|932
|21,18
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,98
|