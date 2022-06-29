***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:24
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040015
BIST
16:372.461
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -28,89
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:3716,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0409
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:3717,4473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1059
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:37977,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,47
|Açılış
|: 977,58
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:37
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.981.779
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|398.679.268
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,98
|50.052.604
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|442.368.995
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,66
|59.417.712
|% -9,57
|
|SELVA
|7,48
|91.344.139
|% -9,33
|
|YEOTK
|59,70
|72.487.663
|% -8,01
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,52
|3.834.679.124
|% -1,08
|
|SISE
|21,36
|1.373.025.152
|% -0,28
|
|EREGL
|27,22
|1.163.691.025
|% -1,23
|
|ASELS
|23,28
|1.066.757.378
|% 0,34
|
|SAHOL
|19,78
|800.208.130
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,58
|421.242.550
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|468.940.069
|% -1,97
|
|TSKB
|2,06
|284.250.060
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,40
|604.780.295
|% -1,57
|
|AKBNK
|8,28
|768.558.177
|% -0,36
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6305
|16,6413
|% -0,25
|
|Euro
|17,4236
|17,4473
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,1276
|20,2285
|% -0,67
|
|Frank
|17,3897
|17,4945
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4196
|4,4418
|% -0,26
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,44
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|15,00
|
|Tam
|6.530
|6.619
|-18,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,54
|
Seans Raporu
16:37
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