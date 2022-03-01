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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.03.2022 21:11
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet raporu ilişikte pdf dosyası olarak sunulmaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006217


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ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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Riyal 3,6986 3,7172 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 29,97  
Altın Gr. 869 869 18,39  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,32 25,34 0,86  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 0,45  
B. Petrol 106 106 7,80  
Seans Raporu 18:05
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