***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Transferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.657.031 6.657.031 6.657.031Dönem Karı (Zararı)6.657.031 6.657.031 6.657.031Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 6.657.031 254.097.826 254.097.826Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 0 302.978.709 302.978.709Transferler64.144.573 -64.144.573Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.426.327 55.426.327 55.426.327Dönem Karı (Zararı)55.426.327 55.426.327 55.426.327Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 0 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 55.426.327 0 358.405.036 358.405.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.202.713 40.158.463Dönem Karı (Zararı)55.426.327 6.657.031Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.426.327 6.657.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.083.363 8.801.589Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10- 11 -12 669.922 7.682.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.144.425 -628.085Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.686.337 -296.324Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -541.912 -331.761Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.722.353 -1.005.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.736.724 -813.499Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.371 191.911Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-28.742 -383.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.718.762 2.121.315Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21.i -93.769 -27.090Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.i.i 11.034.604 6.062.978Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 8.877.213 2.576.827Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -15.099.286 -6.491.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 5.578.486 3.289.126Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-241.243 -2.658.121Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -241.243 -2.658.121Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.490.658İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.712.403 31.278.095Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-112.120.451 10.267.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.120.451 10.267.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-870.588 312.741İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -870.588 312.741Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -5.802.439 -546.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -31.908.734 -6.021.338Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.a 1.506.667 5.376.218Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.a 58.470.028 15.984.600İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.914.473 15.327.086İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)47.555.555 657.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.273.055 -2.616.343Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-319.215 -587.607İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-319.215 -587.607Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -2.958.171 688.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.017.445 8.419.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.273.392 1.674.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.255.947 6.745.004Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.202.713 46.736.715Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 -6.578.252YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.511.239 -20.203.749Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri246.341 6.471.410Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri246.341 6.471.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.068.416 -16.653.201Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -6.068.416 -16.653.201Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.689.164 -10.021.958Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9.b -2.689.164 -10.021.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.232.670 -24.015.513Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri371.000.000 307.500.000Kredilerden Nakit Girişleri13 371.000.000 307.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.827.925 -325.780.518Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -341.827.925 -325.780.518Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8.001.430 300.893Ödenen Faiz-11.034.604 -6.062.978Alınan Faiz93.769 27.090YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.518.718 -4.060.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.518.718 -4.060.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.137.212 11.591.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.655.930 7.530.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.655.930 7.137.212Ticari Alacaklar589.128.594 462.316.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 589.128.594 462.316.201Diğer Alacaklar1.812.494 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.812.494 941.906Türev Araçlar6.539.508 737.069Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 6.539.508 737.069Stoklar8 178.650.299 146.199.653Peşin Ödenmiş Giderler9.811.140 11.317.807İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 9.811.140 11.317.807Diğer Dönen Varlıklar1.338.207 5.611.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.338.207 5.611.599ARA TOPLAM801.936.172 634.261.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR801.936.172 634.261.447DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 337.762.460 340.015.073Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.329.649 2.915.136Binalar53.379.723 53.516.194Tesis, Makine ve Cihazlar219.735.079 225.101.552Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar18.909.070 19.551.448Özel Maliyetler0 2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar33.776.832 30.296.232Kullanım Hakkı Varlıkları12 9.297.444 2.759.473Maddi Ol Duran Varlıklar8.312.743 9.460.611Peşin Ödenmiş Giderler3.952.482 1.263.318İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.952.482 1.263.318Ertelenmiş Vergi Varlığı22 8.540.002 7.169.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR368.863.714 361.666.711TOPLAM VARLIKLAR1.170.799.886 995.928.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar306.185.343 274.521.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar306.185.343 274.521.270Banka Kredileri300.999.999 271.827.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 5.185.344 2.693.346Ticari Borçlar423.121.843 343.004.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 75.433.192 64.518.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 347.688.651 278.486.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.865.914 3.592.859Diğer Borçlar4.474.059 4.793.266İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.438.520 4.757.727Türev Araçlar707.523 3.665.693Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 707.523 3.665.693Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 6.948.833 0Kısa Vadeli Karşılıklar8.716.442 9.712.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.327.097 7.308.964Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.389.345 2.403.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.283.534 13.539.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.283.534 13.539.480ARA TOPLAM766.303.491 652.830.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER766.303.491 652.830.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.406.101 1.152.579İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.406.101 1.152.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.406.101 1.152.579Uzun Vadeli Karşılıklar41.685.258 38.966.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 41.685.258 38.966.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.091.359 40.119.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER812.394.850 692.949.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.405.036 302.978.709Ödenmiş Sermaye16 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.374.874 -19.374.874Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -19.374.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -19.374.874 -19.374.874Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.453.572 37.308.999Net Dönem Karı veya Zararı55.426.327 64.144.573TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.405.036 302.978.709TOPLAM KAYNAKLAR1.170.799.886 995.928.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 485.435.893 255.424.066Satışların Maliyeti17 -365.835.716 -209.327.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)119.600.177 46.096.355BRÜT KAR (ZARAR)119.600.177 46.096.355Genel Yönetim Giderleri18 -27.839.053 -21.152.888Pazarlama Giderleri18 -17.789.185 -14.727.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.364.080 11.121.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -26.849.546 -11.248.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.486.473 10.088.253Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 241.243Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.658.121FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.727.716 7.430.132Finansman Gelirleri21 8.854.378 2.598.985Finansman Giderleri21 -16.577.281 -6.661.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.004.813 3.367.905Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.578.486 3.289.126Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -6.948.833 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.370.347 3.289.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.426.327 6.657.031DÖNEM KARI (ZARARI)55.426.327 6.657.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.426.327 6.657.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00277000 0,00033000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.426.327 6.657.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.426.327 6.657.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932623BIST