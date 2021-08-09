***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Transferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.984.681 17.984.681 17.984.681Dönem Karı (Zararı)17.984.681 17.984.681 17.984.681Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 17.984.681 265.425.476 265.425.476Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler64.144.573 -64.144.573 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.028.400 131.028.400 131.028.400Dönem Karı (Zararı)131.028.400 131.028.400 131.028.400Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 131.028.400 434.007.109 434.007.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.734.907 45.492.044Dönem Karı (Zararı)131.028.400 17.984.681Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)131.028.400 17.984.681Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.628.174 8.896.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 23.354.670 17.826.151Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.136.601 448.680Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 8.766.378 814.005Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.494.725 -365.325Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.864.948 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.297.308 3.676.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.555.558 3.868.178Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -258.250 191.825Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -383.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.540.231 1.538.308Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -305.995 -27.090Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 27.732.966 11.670.243Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 10.637.158 3.222.489Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -39.604.360 -13.327.334Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-28.201.630 -11.864.484Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 23.949.483 -74.265Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -7.368.027 -2.654.538Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.368.027 -2.654.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-131.815.561 20.215.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-208.615.934 -28.294.872İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-208.615.934 -28.294.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -262.552 -153.811İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-262.552 -153.811Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)24 483.271 1.404.948Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -97.499.163 -48.226.461Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -246.607 -9.096.454Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 170.410.412 99.539.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)56.155.499 30.792.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)114.254.913 68.746.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)295.161 949.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.679.779 178.018İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.679.779 178.018Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -1.639.141 444.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.938.771 3.471.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-546.806 514.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.485.577 2.957.146Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.841.013 47.096.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.106.106 -1.604.720YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.911.840 -29.323.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.208.805 6.467.827Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.208.805 6.467.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -17.254.971 -23.854.946Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.254.971 -23.854.946Verilen Nakit Avans ve Borçlar-20.865.674 -11.936.402Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -20.865.674 -11.936.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.132.811 -25.616.435Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri381.000.000 152.435.248Kredilerden Nakit Girişleri13 381.000.000 152.435.248Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.827.924 -163.201.242Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -351.827.924 -163.201.242Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.877.916 -4.035.213Ödenen Faiz21 -27.732.966 -10.842.318Alınan Faiz305.995 27.090YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.309.744 -9.447.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.309.744 -9.447.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.137.212 11.591.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.827.468 2.143.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.827.468 7.137.212Ticari Alacaklar707.486.313 462.316.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 707.486.313 462.316.201Diğer Alacaklar1.204.458 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.204.458 941.906Türev Araçlar253.798 737.069Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 253.798 737.069Stoklar8 246.193.541 146.199.653Peşin Ödenmiş Giderler11.564.414 11.317.807İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.564.414 11.317.807Diğer Dönen Varlıklar6.158.405 5.611.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 6.158.405 5.611.599ARA TOPLAM974.688.397 634.261.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR974.688.397 634.261.447DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 335.475.932 340.015.073Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.187.744 2.915.136Binalar53.948.349 53.516.194Tesis, Makine ve Cihazlar209.394.108 225.101.552Taşıtlar8.500 0Mobilya ve Demirbaşlar19.039.636 19.551.448Özel Maliyetler0 2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar41.265.488 30.296.232Kullanım Hakkı Varlıkları12 12.192.582 2.759.473Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.170.463 9.460.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.170.463 9.460.611Peşin Ödenmiş Giderler22.128.992 1.263.318İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 22.128.992 1.263.318Ertelenmiş Vergi Varlığı22 11.232.995 7.169.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR389.199.547 361.666.711TOPLAM VARLIKLAR1.363.887.944 995.928.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 309.302.095 274.521.270İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar309.302.095 274.521.270Banka Kredileri301.000.000 271.827.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.302.095 2.693.346Ticari Borçlar501.567.090 343.004.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 120.674.218 64.518.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 380.892.872 278.486.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.888.020 3.592.859Diğer Borçlar3.113.486 4.793.266İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.077.947 4.757.727Türev Araçlar2.026.552 3.665.693Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 2.026.552 3.665.693Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 28.012.823 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.709.977 9.712.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.564.511 7.308.964Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.145.466 2.403.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.025.061 13.539.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.025.061 13.539.480ARA TOPLAM878.645.104 652.830.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER878.645.104 652.830.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.075.159 1.152.579İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.075.159 1.152.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.075.159 1.152.579Uzun Vadeli Karşılıklar44.160.572 38.966.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar44.160.572 38.966.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.235.731 40.119.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER929.880.835 692.949.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar434.007.109 302.978.709Ödenmiş Sermaye15 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.374.874 -19.374.874Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -19.374.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -19.374.874Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler15 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.453.572 37.308.999Net Dönem Karı veya Zararı131.028.400 64.144.573TOPLAM ÖZKAYNAKLAR434.007.109 302.978.709TOPLAM KAYNAKLAR1.363.887.944 995.928.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.061.904.057 541.937.696 576.468.164 286.513.630Satışların Maliyeti17 -788.299.588 -438.880.527 -422.463.872 -229.552.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)273.604.469 103.057.169 154.004.292 56.960.814BRÜT KAR (ZARAR)273.604.469 103.057.169 154.004.292 56.960.814Genel Yönetim Giderleri18 -57.741.610 -43.085.248 -29.902.557 -21.932.360Pazarlama Giderleri18 -40.616.312 -29.110.919 -22.827.127 -14.382.940Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 51.262.106 22.485.411 29.898.026 11.363.703Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -50.744.061 -23.843.870 -23.894.515 -12.594.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)175.764.592 29.502.543 107.278.119 19.414.290Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 7.368.027 830.053 7.126.784 830.053Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.864.948 -3.484.591 -2.864.948 -826.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)180.267.671 26.848.005 111.539.955 19.417.873Finansman Gelirleri21 10.119.303 5.019.726 1.264.925 2.420.741Finansman Giderleri21 -35.409.091 -13.957.315 -18.831.810 -7.296.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)154.977.883 17.910.416 93.973.070 14.542.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -23.949.483 74.265 -18.370.997 -3.214.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri-28.012.823 -4.259.416 -21.063.990 -4.259.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.063.340 4.333.681 2.692.993 1.044.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649DÖNEM KARI (ZARARI)131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00655000 0,00090000 0,00378000 0,00057000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.028.400 17.984.681 75.602.073 11.327.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956547BIST