***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayi Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.423.694 28.423.694 28.423.694Dönem Karı (Zararı)28.423.694 28.423.694 28.423.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 28.423.694 275.864.489 275.864.489Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler64.144.573 -64.144.573 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)203.699.429 203.699.429 203.699.429Dönem Karı (Zararı)203.699.429 203.699.429 203.699.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 203.699.429 506.678.138 506.678.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.765.440 45.075.572Dönem Karı (Zararı)203.699.429 28.423.695Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)203.699.429 28.423.695Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.856.464 18.916.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 25.116.153 22.566.647Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.065.279 326.574Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 11.748.722 814.005Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.548.391 -487.431Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.864.948 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.459.912 7.515.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.885.606 7.371.254Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 574.306 -144.713Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 289.423Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.204.563 2.216.383Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -366.419 -31.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 43.769.551 18.462.709Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 10.192.627 3.313.813Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -62.800.322 -19.528.677Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-23.548.290 -15.224.427Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 37.929.619 4.139.720Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -4.961.646 -2.624.545Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.961.646 -2.624.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-211.735.012 8.923.102Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-214.087.601 -14.617.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-214.087.601 -14.617.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -55.323 -143.669İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.323 -143.669Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -1.537.671 801.906Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -98.944.884 -28.602.846Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 4.887.011 -5.960.790Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 84.696.091 44.525.151İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)42.311.952 7.170.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)42.384.139 37.354.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.820.314 601.979Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.574.734 2.031.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.574.734 2.031.424Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -3.515.581 -167.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.577.366 10.454.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.368.988 485.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.208.378 9.969.202Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.820.881 56.263.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.588.018 -2.908.101Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.467.423 -8.279.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.748.036 -45.830.158Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.883.560 6.437.834Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.883.560 6.437.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -34.061.081 -37.805.149Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.061.081 -37.805.149Verilen Nakit Avans ve Borçlar-32.570.515 -14.462.843Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -32.570.515 -14.462.843FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.285.497 1.720.744Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri416.000.000 137.500.000Kredilerden Nakit Girişleri13 416.000.000 137.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-345.866.955 -118.265.993Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -345.866.955 -118.265.993Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8.555.584 917.984Ödenen Faiz21 -43.769.551 -18.462.709Alınan Faiz366.419 31.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.697.099 966.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.697.099 966.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.137.212 11.591.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.440.113 12.557.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.440.113 7.137.212Ticari Alacaklar732.133.847 462.316.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 732.133.847 462.316.201Diğer Alacaklar997.229 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar997.229 941.906Türev Araçlar2.274.740 737.069Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 2.274.740 737.069Stoklar8 247.692.928 146.199.653Peşin Ödenmiş Giderler6.430.796 11.317.807İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 6.430.796 11.317.807Diğer Dönen Varlıklar1.242.611 5.611.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 1.242.611 5.611.599ARA TOPLAM995.212.264 634.261.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR995.212.264 634.261.447DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 340.717.093 340.015.073Arazi ve Arsalar9.780.227 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.172.728 2.915.136Binalar54.594.149 53.516.194Tesis, Makine ve Cihazlar205.779.874 225.101.552Taşıtlar8.500 0Mobilya ve Demirbaşlar23.415.970 19.551.448Özel Maliyetler2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar43.965.645 30.296.232Kullanım Hakkı Varlıkları12 11.472.510 2.759.473Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.112.261 9.460.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.112.261 9.460.611Peşin Ödenmiş Giderler33.833.833 1.263.318İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 33.833.833 1.263.318Ertelenmiş Vergi Varlığı22 14.905.910 7.169.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR408.040.190 361.666.711TOPLAM VARLIKLAR1.403.252.454 995.928.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 349.756.602 274.521.270İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar349.756.602 274.521.270Banka Kredileri341.960.969 271.827.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.795.633 2.693.346Ticari Borçlar419.023.825 343.004.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 106.830.671 64.518.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 312.193.154 278.486.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.413.173 3.592.859Diğer Borçlar2.218.534 4.793.266İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.182.995 4.757.727Türev Araçlar150.112 3.665.693Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar24 150.112 3.665.693Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 27.198.451 0Kısa Vadeli Karşılıklar11.912.190 9.712.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.934.168 7.308.964Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.978.022 2.403.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.747.859 13.539.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 25.747.859 13.539.480ARA TOPLAM842.420.746 652.830.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.420.746 652.830.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.514.519 1.152.579İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.514.519 1.152.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.514.519 1.152.579Uzun Vadeli Karşılıklar46.639.051 38.966.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar46.639.051 38.966.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.153.570 40.119.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER896.574.316 692.949.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar506.678.138 302.978.709Ödenmiş Sermaye15 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.374.874 -19.374.874Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -19.374.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -19.374.874Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler15 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.453.572 37.308.999Net Dönem Karı veya Zararı203.699.429 64.144.573TOPLAM ÖZKAYNAKLAR506.678.138 302.978.709TOPLAM KAYNAKLAR1.403.252.454 995.928.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.677.717.190 828.935.538 615.813.133 286.997.842Satışların Maliyeti17 -1.271.704.138 -681.042.534 -483.404.550 -242.162.007TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)406.013.052 147.893.004 132.408.583 44.835.835BRÜT KAR (ZARAR)406.013.052 147.893.004 132.408.583 44.835.835Genel Yönetim Giderleri18 -87.548.022 -63.584.244 -29.806.412 -20.498.996Pazarlama Giderleri18 -61.821.881 -44.367.800 -21.205.569 -15.256.881Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 82.416.702 43.427.743 31.154.596 20.942.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -56.738.735 -47.853.074 -5.994.674 -24.009.204ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)282.321.116 35.515.629 106.556.524 6.013.086Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 7.826.594 1.007.887 458.567 177.834Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.864.948 -3.632.432 0 -147.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)287.282.762 32.891.084 -17.653.051 4.259.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.736.255 4.139.721 3.672.914 -193.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013DÖNEM KARI (ZARARI)203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,01018000 0,00142000 0,00363000 0,00052000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları203.699.429 28.423.695 72.671.028 10.439.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972935BIST