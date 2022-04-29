***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler64.144.573 -64.144.573 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.426.327 55.426.327 55.426.327Dönem Karı (Zararı)55.426.327 55.426.327 55.426.327Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 101.453.572 55.426.327 358.405.036 358.405.036Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -17.969.855 6.532.696 98.106.673 338.437.853 642.821.581 642.821.581Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler25.590.513 312.847.340 -338.437.853 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)216.286.504 216.286.504 216.286.504Dönem Karı (Zararı)216.286.504 216.286.504 216.286.504Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -17.969.855 32.123.209 410.954.013 216.286.504 859.108.085 859.108.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-222.414.051 -10.202.713Dönem Karı (Zararı)216.286.504 55.426.327Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)216.286.504 55.426.327Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.211.700 25.083.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 15.552.299 669.922Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.966.674 2.144.425Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 32.887.477 2.686.337Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 79.197 -541.912Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.401.466 1.722.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.152.723 1.736.724Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 248.743 14.371Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -28.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-966.638 4.718.762Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -165.157 -93.769Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 23.681.907 11.034.604Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 20.917.137 8.877.213Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -45.400.525 -15.099.286Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.242.789 10.490.658Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.468.203 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.468.203Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 60.201.228 5.578.486Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -168.743 -241.243Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-168.743 -241.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-502.522.948 -90.712.403Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-436.173.378 -112.120.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.904.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-424.268.598 -112.120.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.038 -870.588İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -32.038 -870.588Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)26 2.238.653 -5.802.439Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -262.207.593 -31.908.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.a 7.739.286 1.506.667Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler198.980.384 58.470.028İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.a 189.380.763 10.914.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.599.621 47.555.555Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.162.345 1.273.055Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-373.546 -319.215İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-373.546 -319.215Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -60.811.587 -2.958.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.954.526 2.017.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 7.699.897 4.273.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 39.254.629 -2.255.947Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-173.024.744 -10.202.713Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -49.389.307 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.051.185 -8.511.239Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.058.623 246.341Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.058.623 246.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.012.875 -6.068.416Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -67.012.875 -6.068.416Verilen Nakit Avans ve Borçlar243.504.664 26.232.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri380.000.000 371.000.000Kredilerden Nakit Girişleri13 380.000.000 371.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.834.842 -341.827.925Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -104.834.842 -341.827.925Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.978.587 8.001.430Ödenen Faiz-23.847.065 -11.034.604Alınan Faiz165.158 93.769YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.960.572 7.518.718Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.339.055 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.621.517 7.518.718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 39.753.824 7.137.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.132.307 14.655.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.132.307 39.753.824Ticari Alacaklar1.530.749.587 1.070.293.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 48.584.579 36.679.799İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.482.165.008 1.033.613.371Diğer Alacaklar956.032 923.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 956.032 923.994Türev Araçlar873.937 3.112.590Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 873.937 3.112.590Stoklar8 672.177.673 410.049.277Peşin Ödenmiş Giderler18.417.589 26.156.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 18.417.589 26.156.875Diğer Dönen Varlıklar3.714.510 11.414.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.714.510 11.414.407ARA TOPLAM2.243.021.635 1.561.704.137TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.243.021.635 1.561.704.137DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 399.660.685 342.872.838Arazi ve Arsalar9.874.468 9.874.468Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.102.711 3.116.513Binalar61.814.178 61.559.239Tesis, Makine ve Cihazlar217.133.976 224.395.280Taşıtlar8.500 8.500Mobilya ve Demirbaşlar25.760.559 26.852.577Yapılmakta Olan Yatırımlar81.966.293 17.066.261Kullanım Hakkı Varlıkları12 16.350.441 9.177.408Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.533.995 4.915.739Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.533.995 4.915.739Peşin Ödenmiş Giderler25.309.836 42.212.903İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 25.309.836 42.212.903Ertelenmiş Vergi Varlığı24 67.952.759 68.852.056TOPLAM DURAN VARLIKLAR514.806.299 469.029.527TOPLAM VARLIKLAR2.757.827.934 2.030.733.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar628.425.822 348.545.534İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar628.425.822 348.545.534Banka Kredileri13 616.000.000 341.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 12.425.822 7.545.534Ticari Borçlar1.053.611.995 825.848.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 367.306.999 177.926.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 686.304.996 647.921.981Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 8.152.632 6.990.287Diğer Borçlar3.155.674 3.529.220İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.120.135 3.493.681Türev Araçlar26 7.342.140 61.685.524Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7.342.140 61.685.524Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 60.571.346 50.658.723Kısa Vadeli Karşılıklar17.243.758 17.122.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.039.533 11.166.834Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.204.225 5.955.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.696.775 18.442.141İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 57.696.775 18.442.141ARA TOPLAM1.836.200.142 1.332.821.962TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.836.200.142 1.332.821.962UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.592.699 8.443.137İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.592.699 8.443.137Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 11.592.699 8.443.137Uzun Vadeli Karşılıklar50.927.008 46.646.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 50.927.008 46.646.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.519.707 55.090.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.898.719.849 1.387.912.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar859.108.085 642.821.581Ödenmiş Sermaye18 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.969.855 -17.969.855Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.969.855 -17.969.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.969.855 -17.969.855Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.123.209 6.532.696Yasal Yedekler18 32.123.209 6.532.696Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları410.954.013 98.106.673Net Dönem Karı veya Zararı216.286.504 338.437.853TOPLAM ÖZKAYNAKLAR859.108.085 642.821.581TOPLAM KAYNAKLAR2.757.827.934 2.030.733.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.337.130.461 485.435.893Satışların Maliyeti19 -928.299.408 -359.313.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)408.831.053 126.122.169BRÜT KAR (ZARAR)408.831.053 126.122.169Genel Yönetim Giderleri20 -54.229.671 -31.643.436Pazarlama Giderleri20 -49.976.918 -20.506.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 60.182.561 21.364.080Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -72.400.664 -26.849.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)292.406.361 68.486.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 168.743 241.243Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.473.896 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)291.101.208 68.727.716Finansman Gelirleri23 63.508.696 8.854.378Finansman Giderleri23 -78.122.173 -16.577.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)276.487.731 61.004.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.201.227 -5.578.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -59.301.930 -6.948.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -899.297 1.370.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)216.286.504 55.426.327DÖNEM KARI (ZARARI)216.286.504 55.426.327Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları216.286.504 55.426.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01081000 0,00277000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)216.286.504 55.426.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar216.286.504 55.426.327Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025949BIST