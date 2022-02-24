***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteTire Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021-4.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi24/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Tire Vergi Dairesi'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf. dosyası olarak yer almaktadır.Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004089BIST