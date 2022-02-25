***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair yapmış olduğumuz esas sözleşme değişiklik talebine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onay verilmiştir. Bir sonraki adım olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadil tasarısı için gerekli onayın alınması amacıyla başvuru yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004534BIST