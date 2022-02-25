***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 16:24
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair yapmış olduğumuz esas sözleşme değişiklik talebine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onay verilmiştir. Bir sonraki adım olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadil tasarısı için gerekli onayın alınması amacıyla başvuru yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004534
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1258
|Açılış
|: 13,8900
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|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0984
|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05842,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -12,85
|Açılış
|: 842,45
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8924
|13,8972
|% -0,90
|
|Euro
|15,6939
|15,7471
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,5683
|18,6614
|% -0,77
|
|Frank
|14,9156
|15,0054
|% -1,16
|
|Riyal
|3,6926
|3,7111
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,45
|
|Altın Gr.
|842
|843
|-12,75
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem