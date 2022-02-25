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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 16:24
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair yapmış olduğumuz esas sözleşme değişiklik talebine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onay verilmiştir. Bir sonraki adım olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadil tasarısı için gerekli onayın alınması amacıyla başvuru yapılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004534


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