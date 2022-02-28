***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2022 16:09
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair esas sözleşme değişiklik talebine ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınması amacıyla 28.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005104
BIST
16:401.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -25,42
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:4013,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0179
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:4015,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0997
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:40849,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,97
|Açılış
|: 849,69
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.767.565
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.186.052
|% 9,89
|
|DIRIT
|3,57
|198.189
|% 9,85
|
|IHYAY
|0,66
|10.054.105
|% -9,59
|
|AEFES
|24,38
|61.376.651
|% -9,17
|
|AGESA
|21,00
|3.707.789
|% -8,54
|
|PKENT
|391,70
|9.788.367
|% -7,62
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,68
|3.808.258.585
|% -5,93
|
|KRDMD
|11,70
|2.120.370.405
|% 3,36
|
|EREGL
|30,92
|2.001.382.563
|% -0,77
|
|TUPRS
|190,40
|1.249.217.100
|% 5,84
|
|GARAN
|11,12
|1.012.169.069
|% -2,28
|
|YKBNK
|3,54
|673.201.200
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,70
|2.120.370.405
|% 3,36
|
|THYAO
|25,68
|3.808.258.585
|% -5,93
|
|EKGYO
|1,99
|269.353.341
|% -2,45
|
|HUNER
|2,57
|331.217.500
|% -3,75
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8012
|13,8134
|% 0,13
|
|Euro
|15,4942
|15,5307
|% -0,64
|
|Sterlin
|18,4548
|18,5473
|% 0,04
|
|Frank
|14,9528
|15,0429
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6699
|3,6883
|% 0,09
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|22,34
|
|Altın Gr.
|847
|847
|8,72
|
|Cumhuriyet
|5.646
|5.732
|30,00
|
|Tam
|5.611
|5.757
|25,32
|
|Yarım
|2.712
|2.785
|12,25
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|4,10
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55ERCB
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 621 adet işlem
-
16:54ERSU
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 346 adet işlem
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 79 kaybederek (% -0.95 ) 1, 743
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16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, RALYH, ISKUR, SNKRN, EDATA
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16:53
OZKGY, DIRIT, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında