***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair esas sözleşme değişiklik talebi, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 28.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Tadil tasarısı Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oyçokluğu ile Şirket Esas Sözleşmesi' nin ''Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline karar verildi.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Mondi Tire Kutsan Esas Sözleşme Tadili Bakanlık ve SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013660BIST