***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz adına kredi derecelendirilme notu alınması amacıyla, Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008942BIST