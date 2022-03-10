***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.03.2022 08:17
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz adına kredi derecelendirilme notu alınması amacıyla, Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008942
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0124
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6898
En Düşük
14,6097
18:0516,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0501
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3194
En Düşük
16,1888
18:05933,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,80
|Açılış
|: 933,64
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6552
|14,6609
|% 0,08
|
|Euro
|16,2370
|16,3042
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2337
|19,3302
|% -0,04
|
|Frank
|15,7170
|15,8117
|% -0,15
|
|Riyal
|3,8912
|3,9107
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-10,27
|
|Altın Gr.
|933
|934
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,53
|