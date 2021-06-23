***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
23.06.2021 16:22
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Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Saim Gözüm Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hakan Akbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan Akbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Saim Gözüm Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tarik Di Aniba Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Merve Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Sait Gözüm Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hakan Akbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tarik Di Aniba Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943817
BIST
17:411.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:418,6461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:4110,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:41497,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,10
|Açılış
|: 497,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,48
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.908.071
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.831
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.176.505
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.117.752
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,80
|44.561.746
|% -6,45
|
|BOBET
|5,31
|80.396.871
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,58
|1.119.843.710
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,09
|1.059.117.570
|% -2,79
|
|GARAN
|8,25
|1.053.376.178
|% -0,84
|
|KOZAL
|122,90
|754.613.786
|% 1,24
|
|HALKB
|5,25
|686.864.264
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,09
|1.059.117.570
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|290.590.352
|% -0,45
|
|HALKB
|5,25
|686.864.264
|% -0,38
|
|GARAN
|8,25
|1.053.376.178
|% -0,84
|
|THYAO
|14,58
|1.119.843.710
|% -1,22
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6433
|8,6461
|% -0,04
|
|Euro
|10,3343
|10,3385
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0402
|12,1006
|% 0,09
|
|Frank
|9,3864
|9,4430
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,16
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|10,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,12
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
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