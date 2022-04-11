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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2022 15:28
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan MEHMET OLCAY HEPHIZ'ın  11.04.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması sebebiyle, yerine, Mondi Şirketler Topluluğu bünyesinde Oluklu Mukavva bölümü Strateji Başkanı olarak görev yapmakta olan DAVID BAUER'in11.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
 Sayın DAVID BAUER'in kısa özgeçmişi aşağıdadır:
 Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümünden lisans ve Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu'nda Hukuk yüksek lisans derecesine sahip David Bauer, Mondi Şirketler Topluluğu bünyesine katılmadan önce Deloitte'ta kurumsal finans alanında yönetici pozisyonunda danışmanlık görevini yürütmüştür. David Bauer, 2015 yılından itibaren Mondi Şirketler Topluluğu bünyesinde çalışmakta olup, ilk olarak Grup Kurumsal Geliştirme ekibinde yönetici olarak görev yapmıştır. Mondi Şirketler Topluluğunun farklı ülkelerde yer alan iş birimlerinde dahil olduğu birçok satın alma projesini, dönüşümsel yatırım çalışmalarını ve stratejik çalışmalarını tamamlayarak, önemli seviyede deneyim kazanan David Bauer, 2022 yılı Mart ayında Oluklu Mukavva bölümüne Strateji Başkanı olarak atanmıştır. 
 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019147


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