***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 16:04
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondi Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2022 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, MTK'nın Mondi Paper Sales GmbH ile 2022 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen hammadde alım işleminin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının %10'dan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir." Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022922
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0492
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,73
|Açılış
|: 915,82
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7405
|14,7518
|% 0,33
|
|Euro
|15,9082
|15,9285
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,8800
|18,9747
|% -1,14
|
|Frank
|15,3149
|15,4072
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9182
|3,9378
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-12,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-2,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS