***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2021 15:36
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve Koç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 15.12.2018 216 5475000 yatirimci.iliskileri@mondigroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213272 - 915095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926704
BIST
17:181.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:188,1493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:189,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:18454,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,06
|Açılış
|: 454,25
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler17:18
|PENGD
|4,51
|141.515.051
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|724.306
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|923.226
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.911
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.307.874
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.794.091
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,19
|1.042.724.224
|% -8,11
|
|GARAN
|6,62
|685.310.587
|% -0,30
|
|EREGL
|16,41
|670.214.194
|% 0,61
|
|HALKB
|4,48
|649.516.514
|% -1,32
|
|PETKM
|6,02
|573.739.553
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|362.024.052
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|279.095.608
|% -3,19
|
|HALKB
|4,48
|649.516.514
|% -1,32
|
|TSKB
|1,35
|150.120.862
|% 0,00
|
|GARAN
|6,62
|685.310.587
|% -0,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1456
|8,1493
|% -0,06
|
|Euro
|9,7061
|9,7190
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1620
|11,2180
|% 0,18
|
|Frank
|8,7940
|8,8470
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1652
|2,1761
|% -0,12
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-10,70
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|1,14
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, KCHOL
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, BIMAS, PETKM
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 16 kaybederek (% -1.18 ) 1, 188
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, KENT, QUAGR, BJKAS, UTPYA, YAPRK, MTRKS, TUREX
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, GSRAY, SONME, ETYAT, SNKRN