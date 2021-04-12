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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2021 15:36



***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve Koç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 15.12.2018 216 5475000 yatirimci.iliskileri@mondigroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213272 - 915095




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926704


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PENGD 4,51 141.515.051 % 10,00  
QUAGR 19,91 724.306 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 923.226 % 9,99  
TKURU 334,80 6.729.911 % 9,99  
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Altın Ons 1.733 1.734 -10,70  
Altın Gr. 454 454 -3,06  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,45  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,12  
B. Petrol 64,09 64,09 1,14  
Seans Raporu 17:18
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