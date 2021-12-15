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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2021 15:46
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARZU SEMA ÇAKMAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.12.2021 İcrada Görevli Değil Hukuk Müşaviri - Mondi AG Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mehmet Olcay Hephız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET SAİT GÖZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkan
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Arena Bilgisayar / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Albright Stonebridge Group / Türkiye Baş Danışmanı Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
THOMAS OTT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil COO Kraft Paper & Paper Bags, Mondi Group Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983406


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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Riyal 3,9258 3,9455 % 2,62  
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Altın Ons 1.766 1.766 -5,31  
Altın Gr. 840 840 20,42  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,47  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,10  
B. Petrol 73,13 73,13 -0,57  
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