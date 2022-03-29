***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2022 14:19
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013664
BIST
14:082.195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 22,64
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:0814,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
14:0816,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1032
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
14:08911,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,97
|Açılış
|: 911,85
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|GZNMI
|40,74
|97.473.721
|% 9,99
|
|ULUSE
|93,65
|1.290.591
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|17.890.042
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.266.625.983
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|93.850.886
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.427.942
|% -9,95
|
|PKENT
|229,90
|32.153.630
|% -6,73
|
|KAPLM
|66,80
|24.444.375
|% -5,92
|
|MIPAZ
|5,71
|9.656.393
|% -4,83
|
|THYAO
|29,40
|1.302.172.461
|% 1,17
|
|KARSN
|5,64
|1.266.625.983
|% 9,30
|
|SISE
|14,66
|1.100.743.154
|% 3,24
|
|KRDMD
|15,27
|844.851.598
|% 0,79
|
|TUPRS
|210,10
|697.174.437
|% 2,34
|
|ODAS
|1,89
|599.594.762
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.266.625.983
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,40
|388.652.104
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|255.665.525
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,33
|325.627.209
|% 2,78
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8297
|% 0,10
|
|Euro
|16,3753
|16,3843
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,3581
|19,4552
|% 0,11
|
|Frank
|15,7758
|15,8709
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9410
|3,9608
|% 0,13
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,50
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.140
|-66,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,67
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,84
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,48
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
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14:21SERVE
Yüzde 6.09 oranında artışla 19.33 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 718 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 32 artarak (% 1.01 ) 2, 424
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14:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, ARTI
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14:20XU100
Endeks 2, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 16, 014.00 milyon TL de
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14:20ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 300, 250 adet işlem