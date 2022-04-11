***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2022 15:48
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARZU SEMA ÇAKMAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.12.2021 İcrada Görevli Değil Hukuk Müşaviri - Mondi AG Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DAVID BAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET SAİT GÖZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkan
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Arena Bilgisayar / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Albright Stonebridge Group / Türkiye Baş Danışmanı Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
THOMAS OTT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil COO Kraft Paper & Paper Bags, Mondi Group Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019150
BIST
16:082.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,22
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:0814,6668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0766
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:0815,9952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0507
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:08924,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,39
|Açılış
|: 924,83
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISFIN
|4,62
|435.952.057
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.944.621
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.432.010
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|62.587.013
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.316.076
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.677.889
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,35
|25.528.771
|% -4,62
|
|KUYAS
|5,60
|9.201.043
|% -3,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|ULUSE
|151,90
|47.496.701
|% -3,43
|
|THYAO
|36,36
|4.915.616.127
|% 2,94
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|KRDMD
|16,19
|2.890.138.664
|% 2,73
|
|ASELS
|28,18
|2.432.365.926
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,70
|1.370.497.782
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|TSKB
|1,73
|700.279.500
|% 8,81
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|664.689.337
|% -1,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6539
|14,6668
|% -0,52
|
|Euro
|15,9751
|15,9952
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,0404
|19,1359
|% -0,62
|
|Frank
|15,6422
|15,7364
|% -0,47
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% -0,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,86
|
|Altın Gr.
|929
|929
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|33,61
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,26
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|-4,20
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23DAGHL
Yüzde 6.22 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 908 adet işlem
-
16:21SAFKR
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 470, 959 adet işlem
-
16:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 778 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 12 artarak (% 1.73 ) 2, 188
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, LIDFA, SANKO, ISFIN, IHAAS, MZHLD, ACSEL, MIPAZ, DOHOL, TRGYO