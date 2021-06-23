***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.06.2021 16:08
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 23.06.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanı olarak THOMAS OTT'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sevinç YENER ÇİMECİOĞLU'nun seçilmesine
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelikleri bakımından da,
1- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın ve komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi TARIK ANIBA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SAİT GÖZÜM ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi MERVE KOÇ'un seçilmesine,
2-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SAİT GÖZÜM'ün seçilmesine
3-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SAİT GÖZÜM'ün, komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi TARIK ANIBA'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın seçilmesine,
katılanların oybirliğiyle karar verildi.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943810
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|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
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|1.787
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|497
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|3,00
|
|Tam
|3.275
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|1.625
|1,16
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