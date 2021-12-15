***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.12.2021 15:45
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan TARIK ANIBA yerine, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ARZU SEMA ÇAKMAK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983405
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|ISKUR
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|OYLUM
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|MERIT
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|KRDMD
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|% -0,68
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|SISE
|16,23
|2.839.610.288
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|EKGYO
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|1.654.710.821
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|YKBNK
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|TSKB
|1,64
|959.615.510
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|SKBNK
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|558.548.492
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|GARAN
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|4.241.188.040
|% -1,40
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,7930
|14,7946
|% -0,07
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|Frank
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|16,0253
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|Riyal
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|3,9491
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-0,83
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|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
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|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
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|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
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|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,00
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|B. Petrol
|74,46
|74,46
|0,76
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