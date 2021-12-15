***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İcracı Olmayan Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan TARIK ANIBA yerine, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ARZU SEMA ÇAKMAK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983405BIST