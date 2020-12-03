***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2020 14:14
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891158
BIST
15:511.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:517,8239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0377
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:519,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:51462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:50
|INVEO
|34,98
|26.938.335
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.405.640
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.223.411
|% 9,98
|
|AKMGY
|66,20
|18.028.739
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TDGYO
|14,12
|7.514.715
|% -7,35
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|2.079.961.071
|% -6,70
|
|GARAN
|9,20
|1.753.222.862
|% -0,22
|
|PETKM
|4,36
|1.448.610.303
|% 3,07
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.815.719
|% 9,92
|
|THYAO
|12,29
|1.064.164.697
|% 0,33
|
|TSKB
|2,09
|2.079.961.071
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.815.719
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,19
|763.036.609
|% 0,92
|
|PETKM
|4,36
|1.448.610.303
|% 3,07
|
|KRDMD
|5,09
|998.828.998
|% 0,79
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8173
|7,8200
|% -0,53
|
|Euro
|9,5054
|9,5139
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4747
|10,5272
|% -0,02
|
|Frank
|8,7314
|8,7840
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,62
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|13,18
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|31,71
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|15,33
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,67
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-0,35
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04OZKGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 922, 365 adet işlem
-
16:04OZKGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 922, 365 adet işlem
-
16:03KONTR
Yüzde 5.06 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 554 adet işlem
-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 47 artarak (% 0.30 ) 1, 471
-
16:02XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 20, 613.00 milyon TL de