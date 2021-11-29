***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 16:02
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKFEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Nihat Gökyiğit Eğt.Sağl.Kült.Sa. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980081
BIST
16:171.801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 24,42
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.801
En Düşük
1.777
16:1712,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3418
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:1714,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3334
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:17731,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 18,29
|Açılış
|: 731,34
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KTSKR
|31,24
|58.355.328
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.957.903
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.272.716
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.176.108
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|35.595.653
|% -9,66
|
|DERIM
|7,80
|12.233.417
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|75.085.028
|% -7,12
|
|THYAO
|17,20
|2.353.062.265
|% 1,24
|
|SASA
|42,32
|1.404.459.543
|% 7,36
|
|GARAN
|11,42
|1.237.780.249
|% -0,17
|
|ASELS
|22,02
|1.187.898.589
|% 6,48
|
|SISE
|12,19
|1.028.691.748
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,18
|799.826.779
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,28
|524.121.696
|% 2,70
|
|ODAS
|1,54
|242.710.489
|% 0,00
|
|THYAO
|17,20
|2.353.062.265
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|93.930.715
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6882
|12,7108
|% 2,76
|
|Euro
|14,3147
|14,3424
|% 2,38
|
|Sterlin
|16,8596
|16,9441
|% 2,35
|
|Frank
|13,6500
|13,7322
|% 2,25
|
|Riyal
|3,3719
|3,3888
|% 2,57
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,21
|
|Altın Gr.
|729
|729
|15,85
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|147,00
|
|Tam
|4.781
|4.906
|127,88
|
|Yarım
|2.311
|2.373
|61,86
|
|Çeyrek
|1.159
|1.187
|30,93
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,25
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|3,25
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:23XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 273.00 milyon TL de
-
16:22OZBAL
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 254 adet işlem
-
16:20HURGZ
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 432, 013 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KOZAA, SAHOL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589