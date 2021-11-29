***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 16:12
***TKFEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Nihat Gökyiğit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980083
BIST
16:211.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.804
En Düşük
1.777
16:2112,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3240
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:2114,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3250
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:21730,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 17,79
|Açılış
|: 731,84
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:21
|RAYSG
|15,07
|7.475.330
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.355.546
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.984.885
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.274.193
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.613.775
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|35.866.080
|% -9,48
|
|DERIM
|7,80
|12.487.015
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|75.513.732
|% -7,12
|
|THYAO
|17,17
|2.385.054.097
|% 1,06
|
|SASA
|42,46
|1.446.449.731
|% 7,71
|
|GARAN
|11,46
|1.294.128.707
|% 0,17
|
|ASELS
|22,02
|1.204.720.116
|% 6,48
|
|SISE
|12,17
|1.054.349.328
|% 1,93
|
|YKBNK
|3,20
|812.864.455
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,28
|533.551.688
|% 2,70
|
|ODAS
|1,53
|242.777.431
|% -0,65
|
|THYAO
|17,17
|2.385.054.097
|% 1,06
|
|ADESE
|0,78
|94.465.138
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6831
|12,6930
|% 2,62
|
|Euro
|14,3091
|14,3340
|% 2,32
|
|Sterlin
|16,8544
|16,9389
|% 2,32
|
|Frank
|13,6506
|13,7329
|% 2,26
|
|Riyal
|3,3711
|3,3880
|% 2,55
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,46
|
|Altın Gr.
|732
|732
|18,79
|
|Cumhuriyet
|4.821
|4.894
|140,00
|
|Tam
|4.795
|4.920
|141,72
|
|Yarım
|2.317
|2.380
|68,56
|
|Çeyrek
|1.162
|1.190
|34,28
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,47
|0,27
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|3,38
|