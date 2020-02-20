***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
20.02.2020 20:38
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.414.859 1.401.527
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.651 1.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 4.564 1.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-913 -251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-913 -251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.598 258.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 146.348 211.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7 -5.488 16.391
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.354 40.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.092 -9.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.092 -9.778
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.249 259.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.507.108 1.660.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.941 11.264
Ana Ortaklık Payları
1.502.167 1.649.624
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.094.625 4.581.600
Finansal Yatırımlar
7 12.782 132.101
Ticari Alacaklar
9 1.953.336 1.444.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.402 57.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.930.934 1.386.448
Diğer Alacaklar
10 62.273 80.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.256 58.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.017 21.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
692.101 348.014
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 692.101 348.014
Türev Araçlar
35 211 37.639
Stoklar
11 1.448.934 1.370.565
Peşin Ödenmiş Giderler
18 348.616 506.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
348.616 506.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 157.615 197.854
Diğer Dönen Varlıklar
23 420.465 189.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
420.465 189.351
ARA TOPLAM
9.190.958 8.888.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 26.316 34.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.217.274 8.922.623
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 393.868 268.519
Ticari Alacaklar
9 313.979 194.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
313.979 194.565
Diğer Alacaklar
10 8.885 6.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.885 6.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 103.597 144.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 125.358 108.349
Maddi Duran Varlıklar
15 2.135.206 1.989.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 55.182 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.459 115.012
Şerefiye
17 61.424 79.896
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 45.035 35.116
Peşin Ödenmiş Giderler
18 25.561 680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.561 680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 155.943 127.232
Diğer Duran Varlıklar
23 21.836 158.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.836 158.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.445.874 3.112.897
TOPLAM VARLIKLAR
12.663.148 12.035.520
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 407.897 740.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 212.591 155.621
Ticari Borçlar
9 3.330.480 2.863.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.883 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.305.597 2.834.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 77.995 89.288
Diğer Borçlar
10 82.068 81.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
108 539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.960 81.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.006.076 1.003.858
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 1.006.076 1.003.858
Türev Araçlar
35 29.939 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 690.709 1.273.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
690.709 1.273.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 447.074 236.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
357.635 307.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 160.971 111.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 196.664 196.871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.665 9.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.665 9.898
ARA TOPLAM
6.645.129 6.762.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.645.129 6.762.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 215.458 222.327
Ticari Borçlar
9 77.448 327.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.448 327.477
Diğer Borçlar
10 78.482 86.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.482 86.566
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 332 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
332 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.118 73.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 72.066 73.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 52 87
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 76.179 137.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.149 848.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.166.278 7.611.125
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 5.428.680 4.367.587
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.305 -1.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.305 -1.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
552.758 474.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
488.224 352.708
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 -23.183 29.353
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
87.717 92.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
278.423 231.271
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.499.985 1.585.150
Net Dönem Karı veya Zararı
1.420.750 1.403.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.190 56.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.496.870 4.424.395
TOPLAM KAYNAKLAR
12.663.148 12.035.520
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 14.603.354 12.147.171
TOPLAM HASILAT
14.603.354 12.147.171
Satışların Maliyeti
25 -12.201.792 -10.343.829
TOPLAM MALİYETLER
-12.201.792 -10.343.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.401.562 1.803.342
BRÜT KAR (ZARAR)
2.401.562 1.803.342
Genel Yönetim Giderleri
26 -459.696 -309.211
Pazarlama Giderleri
26 -309.263 -211.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -5.197 -2.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 548.406 795.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -576.955 -994.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 4.534 31.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.603.391 1.112.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 51.908 27.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -109.206 -6.201
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.546.093 1.133.353
Finansman Gelirleri
30 664.724 1.330.173
Finansman Giderleri
30 -433.810 -822.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.777.007 1.641.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -362.148 -239.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-470.742 -253.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
108.594 13.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.414.859 1.401.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.414.859 1.401.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.891 -1.534
Ana Ortaklık Payları
1.420.750 1.403.061
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 3,84000000 3,79200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.539 2.245.731
Dönem Karı (Zararı)
1.414.859 1.401.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
772.619 449.763
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2, 14, 15, 16 289.108 189.906
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 92.698 3.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9, 20, 22 143.065 159.957
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -10.101 -8.164
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3, 29 -6.900 -15.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30 -74.466 -86.984
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 29 -4.140 -3.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.534 -31.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 362.148 239.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -14.091 2.172
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -85
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -168 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.059.834 576.191
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 119.319 198.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -623.228 402.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -51.683 -65.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-344.087 -164.377
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
12 -344.087 -164.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 108.122 -390.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 160.182 -152.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 176.649 982.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -11.782 16.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.218 152.918
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
12 2.218 152.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.898 -10.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -582.646 -393.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.127.644 2.427.481
Ödenen Faiz
-146.867 -64.487
Alınan Faiz
146.514 170.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -134.825 -75.479
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -736 -2.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -220.191 -209.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-393.081 -321.616
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-8.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -1.957 -20.814
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
270 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3,7 -155.694 -183.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15, 16 49.462 4.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -285.510 -261.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 40 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.274 -799
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 427
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18 -24.873 547
Alınan Temettüler
13, 29 39.455 139.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-946.412 -658.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
865.110 698.987
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.307.551 -1.101.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.999 -7.188
Ödenen Temettüler
24 -450.972 -248.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-567.954 1.265.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.979 330.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-486.975 1.595.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.600 2.985.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.094.625 4.581.600
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
10.120 -4.729 0 -4.729 5.391 5.391
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 219.312 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705
Transferler
34.091 737.208 -771.299 -34.091 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.003 198.228 31.761 15.571 245.560 1.403.061 1.403.061 1.649.624 11.264 1.660.888
Dönem Karı (Zararı)
1.403.061 1.403.061 1.403.061 -1.534 1.401.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.003 198.228 31.761 15.571 245.560 246.563 12.798 259.361
Sermaye Arttırımı
7.807 7.807
Kar Payları
-248.693 -248.693 -248.693 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.140 5.140
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.452 -14.452 -14.452 -14.452
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.651 3.651 135.516 -52.536 -5.214 77.766 1.420.750 1.420.750 1.502.167 4.941 1.507.108
Dönem Karı (Zararı)
1.420.750 1.420.750 1.420.750 -5.891 1.414.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.651 3.651 135.516 -52.536 -5.214 77.766 81.417 10.832 92.249
Sermaye Arttırımı
18.900 18.900
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.439 5.439 5.439 5.439
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 2.305 2.305 488.224 -23.183 87.717 552.758 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820624
BIST