***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.414.859 1.401.527DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.651 1.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 4.564 1.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-913 -251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-913 -251Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar88.598 258.358Yabancı Para Çevrim Farkları24 146.348 211.026Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7 -5.488 16.391Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-67.354 40.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.092 -9.778Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.092 -9.778DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.249 259.361TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.507.108 1.660.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.941 11.264Ana Ortaklık Payları1.502.167 1.649.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.094.625 4.581.600Finansal Yatırımlar7 12.782 132.101Ticari Alacaklar9 1.953.336 1.444.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.402 57.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.930.934 1.386.448Diğer Alacaklar10 62.273 80.137İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14.256 58.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.017 21.340Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar692.101 348.014Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 692.101 348.014Türev Araçlar35 211 37.639Stoklar11 1.448.934 1.370.565Peşin Ödenmiş Giderler18 348.616 506.939İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler348.616 506.939Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 157.615 197.854Diğer Dönen Varlıklar23 420.465 189.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar420.465 189.351ARA TOPLAM9.190.958 8.888.484Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 26.316 34.139TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.217.274 8.922.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 393.868 268.519Ticari Alacaklar9 313.979 194.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar313.979 194.565Diğer Alacaklar10 8.885 6.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.885 6.551Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 103.597 144.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 125.358 108.349Maddi Duran Varlıklar15 2.135.206 1.989.226Kullanım Hakkı Varlıkları2 55.182 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.459 115.012Şerefiye17 61.424 79.896Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 45.035 35.116Peşin Ödenmiş Giderler18 25.561 680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.561 680Ertelenmiş Vergi Varlığı32 155.943 127.232Diğer Duran Varlıklar23 21.836 158.123İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21.836 158.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.445.874 3.112.897TOPLAM VARLIKLAR12.663.148 12.035.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 407.897 740.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 212.591 155.621Ticari Borçlar9 3.330.480 2.863.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24.883 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.305.597 2.834.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 77.995 89.288Diğer Borçlar10 82.068 81.672İlişkili Taraflara Diğer Borçlar108 539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar81.960 81.133Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.006.076 1.003.858Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 1.006.076 1.003.858Türev Araçlar35 29.939 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 690.709 1.273.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)690.709 1.273.216Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 447.074 236.761Kısa Vadeli Karşılıklar357.635 307.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 160.971 111.070Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 196.664 196.871Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 2.665 9.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.665 9.898ARA TOPLAM6.645.129 6.762.257TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.645.129 6.762.257UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 215.458 222.327Ticari Borçlar9 77.448 327.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.448 327.477Diğer Borçlar10 78.482 86.566İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.482 86.566Devlet Teşvik ve Yardımları19 1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 332 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)332 0Uzun Vadeli Karşılıklar72.118 73.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 72.066 73.741Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 52 87Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 76.179 137.538TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.149 848.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.166.278 7.611.125ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24 5.428.680 4.367.587Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.305 -1.346Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.305 -1.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)552.758 474.992Yabancı Para Çevrim Farkları488.224 352.708Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)35 -23.183 29.353Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)87.717 92.931Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler278.423 231.271Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.499.985 1.585.150Net Dönem Karı veya Zararı1.420.750 1.403.061Kontrol Gücü Olmayan Paylar68.190 56.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.496.870 4.424.395TOPLAM KAYNAKLAR12.663.148 12.035.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 14.603.354 12.147.171TOPLAM HASILAT14.603.354 12.147.171Satışların Maliyeti25 -12.201.792 -10.343.829TOPLAM MALİYETLER-12.201.792 -10.343.829TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.401.562 1.803.342BRÜT KAR (ZARAR)2.401.562 1.803.342Genel Yönetim Giderleri26 -459.696 -309.211Pazarlama Giderleri26 -309.263 -211.576Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -5.197 -2.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 548.406 795.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -576.955 -994.541Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 4.534 31.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.603.391 1.112.062Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 51.908 27.492Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -109.206 -6.201FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.546.093 1.133.353Finansman Gelirleri30 664.724 1.330.173Finansman Giderleri30 -433.810 -822.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.777.007 1.641.377Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -362.148 -239.850Dönem Vergi (Gideri) Geliri-470.742 -253.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri108.594 13.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.414.859 1.401.527DÖNEM KARI (ZARARI)1.414.859 1.401.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.891 -1.534Ana Ortaklık Payları1.420.750 1.403.061Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 3,84000000 3,79200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI771.539 2.245.731Dönem Karı (Zararı)1.414.859 1.401.527Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler772.619 449.763Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2, 14, 15, 16 289.108 189.906Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 92.698 3.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9, 20, 22 143.065 159.957Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -10.101 -8.164Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler3, 29 -6.900 -15.631Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30 -74.466 -86.984Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 29 -4.140 -3.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -4.534 -31.675Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 362.148 239.850Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -14.091 2.172Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 0 -85İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -168 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.059.834 576.191Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 119.319 198.025Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -623.228 402.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -51.683 -65.715Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-344.087 -164.377Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)12 -344.087 -164.377Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 108.122 -390.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 160.182 -152.821Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 176.649 982.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -11.782 16.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler2.218 152.918Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)12 2.218 152.918Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -12.898 -10.521Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -582.646 -393.465Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.127.644 2.427.481Ödenen Faiz-146.867 -64.487Alınan Faiz146.514 170.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -134.825 -75.479Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler20 -736 -2.571Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -220.191 -209.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-393.081 -321.616Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-8.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -1.957 -20.814Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri270 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3,7 -155.694 -183.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15, 16 49.462 4.888Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -285.510 -261.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 40 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.274 -799Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 427Verilen Nakit Avans ve Borçlar18 -24.873 547Alınan Temettüler13, 29 39.455 139.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-946.412 -658.408Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri865.110 698.987Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.307.551 -1.101.514Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.999 -7.188Ödenen Temettüler24 -450.972 -248.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-567.954 1.265.707Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi80.979 330.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-486.975 1.595.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.581.600 2.985.833DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.094.625 4.581.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler10.120 -4.729 0 -4.729 5.391 5.391Düzeltmelerden Sonraki Tutar370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 219.312 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705Transferler34.091 737.208 -771.299 -34.091 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.003 1.003 198.228 31.761 15.571 245.560 1.403.061 1.403.061 1.649.624 11.264 1.660.888Dönem Karı (Zararı)1.403.061 1.403.061 1.403.061 -1.534 1.401.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.003 1.003 198.228 31.761 15.571 245.560 246.563 12.798 259.361Sermaye Arttırımı7.807 7.807Kar Payları-248.693 -248.693 -248.693 -248.693Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması5.140 5.140Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.452 -14.452 -14.452 -14.452Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.651 3.651 135.516 -52.536 -5.214 77.766 1.420.750 1.420.750 1.502.167 4.941 1.507.108Dönem Karı (Zararı)1.420.750 1.420.750 1.420.750 -5.891 1.414.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.651 3.651 135.516 -52.536 -5.214 77.766 81.417 10.832 92.249Sermaye Arttırımı18.900 18.900Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 -450.972Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.439 5.439 5.439 5.439Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 2.305 2.305 488.224 -23.183 87.717 552.758 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820624BIST