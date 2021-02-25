***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
25.02.2021 21:50
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.398 1.414.859
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
202.507 -1.563
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
213.216 -5.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -2.865 4.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.844 -639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.844 -639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
610.168 93.812
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 579.749 146.348
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.767 -67.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.348 14.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.348 14.818
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
812.675 92.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
745.277 1.507.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.753 4.941
Ana Ortaklık Payları
740.524 1.502.167
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.259.116 4.094.625
Finansal Yatırımlar
7 82.118 12.782
Ticari Alacaklar
9 2.038.851 1.953.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
106.715 22.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.932.136 1.930.934
Diğer Alacaklar
10 81.642 62.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.925 14.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.717 48.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
631.682 692.101
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 631.682 692.101
Türev Araçlar
36 9.046 211
Stoklar
11 2.033.545 1.448.934
Peşin Ödenmiş Giderler
19 408.930 348.616
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
408.930 348.616
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 154.823 157.615
Diğer Dönen Varlıklar
24 245.921 420.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
245.921 420.465
ARA TOPLAM
8.945.674 9.190.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 67.523 26.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.013.197 9.217.274
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.414.920 393.868
Ticari Alacaklar
9 293.407 313.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
293.407 313.979
Diğer Alacaklar
10 12.983 8.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.983 8.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 115.818 103.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 137.019 125.358
Maddi Duran Varlıklar
15 2.576.975 2.135.206
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 62.741 55.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
136.095 106.459
Şerefiye
18 91.838 61.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 44.257 45.035
Peşin Ödenmiş Giderler
19 18.968 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.968 25.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 111.413 155.943
Diğer Duran Varlıklar
24 23.497 21.836
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
23.497 21.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.903.836 3.445.874
TOPLAM VARLIKLAR
13.917.033 12.663.148
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.875.394 407.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 210.267 212.591
Ticari Borçlar
9 3.418.087 3.330.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12.835 24.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.405.252 3.305.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 64.602 77.995
Diğer Borçlar
10 117.733 82.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.142 108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.591 81.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
435.122 1.006.076
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 435.122 1.006.076
Türev Araçlar
36 0 29.939
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 590.110 690.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
590.110 690.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 137.578 447.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
596.524 357.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 143.430 160.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 453.094 196.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 29.095 2.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.095 2.665
ARA TOPLAM
7.474.512 6.645.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.474.512 6.645.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 272.613 215.458
Ticari Borçlar
9 67.228 77.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.228 77.448
Diğer Borçlar
10 69.427 78.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
69.427 78.482
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 241 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241 332
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.606 72.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 119.534 72.066
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 72 52
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 101.374 76.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.621 521.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.106.133 7.166.278
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 5.730.139 5.428.680
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
292.529 90.022
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
292.516 87.717
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.063.183 465.041
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.055.947 488.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
36 7.236 -23.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.727 278.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.377.366 2.499.985
Net Dönem Karı veya Zararı
-60.125 1.420.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.761 68.190
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.810.900 5.496.870
TOPLAM KAYNAKLAR
13.917.033 12.663.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 11.729.779 14.603.354
TOPLAM HASILAT
11.729.779 14.603.354
Satışların Maliyeti
26 -10.815.782 -12.201.792
TOPLAM MALİYETLER
-10.815.782 -12.201.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
913.997 2.401.562
BRÜT KAR (ZARAR)
913.997 2.401.562
Genel Yönetim Giderleri
27 -482.000 -459.696
Pazarlama Giderleri
27 -326.154 -309.263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -22.516 -5.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 760.704 548.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -903.426 -576.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 60.407 4.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.012 1.603.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 62.498 51.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -58.733 -109.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.777 1.546.093
Finansman Gelirleri
31 824.286 664.724
Finansman Giderleri
31 -599.589 -433.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.474 1.777.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -296.872 -362.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-241.439 -470.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.433 108.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.398 1.414.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
-67.398 1.414.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.273 -5.891
Ana Ortaklık Payları
-60.125 1.420.750
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,16300000 3,84000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.089.049 771.539
Dönem Karı (Zararı)
-67.398 1.414.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
901.531 772.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16, 17 315.018 289.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 3.782 92.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9, 21, 23 312.918 143.065
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
30 -7.287 -10.101
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -6.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31 41.152 -74.466
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 30, 38 6.108 -4.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -60.407 -4.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 296.872 362.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -5.920 -14.091
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -705 -168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.235.754 -1.059.834
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -69.336 119.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -90.913 -623.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 151.974 -51.683
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
60.419 -344.087
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
12 60.419 -344.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -596.448 108.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -46.672 160.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 48.054 176.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -13.393 -11.782
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-570.954 2.218
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
12 -570.954 2.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.795 -12.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -100.690 -582.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-401.621 1.127.644
Ödenen Faiz
-108.689 -146.867
Alınan Faiz
77.041 146.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -105.004 -134.825
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -2.633 -736
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -548.143 -220.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.250.087 -393.081
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -8.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.403 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -850 -1.957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7.115 270
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3, 7 -788.423 -155.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15, 17 29.628 49.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 17 -566.269 -285.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 5.000 40
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.457 -6.274
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
19 9.539 -24.873
Alınan Temettüler
13, 30 54.227 39.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
899.073 -946.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.292.683 865.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -964.639 -1.307.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.733 -52.999
Ödenen Temettüler
25 -385.238 -450.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.440.063 -567.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
604.554 80.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-835.509 -486.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.094.625 4.581.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.259.116 4.094.625
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.214 3.651 -1.563 135.516 -52.536 82.980 1.420.750 1.420.750 1.502.167 4.941 1.507.108
Dönem Karı (Zararı)
1.420.750 1.420.750 1.420.750 -5.891 1.414.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.214 3.651 -1.563 135.516 -52.536 82.980 81.417 10.832 92.249
Sermaye Arttırımı
12.600 12.600
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
6.300 6.300
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.439 5.439 5.439 5.439
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870
Transferler
104.304 1.316.446 -1.420.750 -104.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 -60.125 -60.125 740.524 4.753 745.277
Dönem Karı (Zararı)
-60.125 -60.125 -60.125 -7.273 -67.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 800.649 12.026 812.675
Sermaye Arttırımı
7.814 7.814
Kar Payları
-456.320 -456.320 -456.320 -456.320
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4 4
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.255 17.255 17.255 17.255
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913123
BIST