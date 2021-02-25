***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-67.398 1.414.859DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar202.507 -1.563Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)213.216 -5.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -2.865 4.564Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.844 -639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.844 -639Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar610.168 93.812Yabancı Para Çevrim Farkları25 579.749 146.348Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.767 -67.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.348 14.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.348 14.818DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)812.675 92.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)745.277 1.507.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.753 4.941Ana Ortaklık Payları740.524 1.502.167Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.259.116 4.094.625Finansal Yatırımlar7 82.118 12.782Ticari Alacaklar9 2.038.851 1.953.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar106.715 22.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.932.136 1.930.934Diğer Alacaklar10 81.642 62.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.925 14.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.717 48.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar631.682 692.101Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 631.682 692.101Türev Araçlar36 9.046 211Stoklar11 2.033.545 1.448.934Peşin Ödenmiş Giderler19 408.930 348.616İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler408.930 348.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33 154.823 157.615Diğer Dönen Varlıklar24 245.921 420.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar245.921 420.465ARA TOPLAM8.945.674 9.190.958Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 67.523 26.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.013.197 9.217.274DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.414.920 393.868Ticari Alacaklar9 293.407 313.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar293.407 313.979Diğer Alacaklar10 12.983 8.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.983 8.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 115.818 103.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 137.019 125.358Maddi Duran Varlıklar15 2.576.975 2.135.206Kullanım Hakkı Varlıkları16 62.741 55.182Maddi Olmayan Duran Varlıklar136.095 106.459Şerefiye18 91.838 61.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 44.257 45.035Peşin Ödenmiş Giderler19 18.968 25.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.968 25.561Ertelenmiş Vergi Varlığı33 111.413 155.943Diğer Duran Varlıklar24 23.497 21.836İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar23.497 21.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.903.836 3.445.874TOPLAM VARLIKLAR13.917.033 12.663.148KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.875.394 407.897Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 210.267 212.591Ticari Borçlar9 3.418.087 3.330.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12.835 24.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.405.252 3.305.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 64.602 77.995Diğer Borçlar10 117.733 82.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.142 108İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.591 81.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler435.122 1.006.076Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 435.122 1.006.076Türev Araçlar36 0 29.939Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 590.110 690.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)590.110 690.709Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 137.578 447.074Kısa Vadeli Karşılıklar596.524 357.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 143.430 160.971Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 453.094 196.664Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 29.095 2.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.095 2.665ARA TOPLAM7.474.512 6.645.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.474.512 6.645.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 272.613 215.458Ticari Borçlar9 67.228 77.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar67.228 77.448Diğer Borçlar10 69.427 78.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar69.427 78.482Devlet Teşvik ve Yardımları20 1.132 1.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 241 332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241 332Uzun Vadeli Karşılıklar119.606 72.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 119.534 72.066Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 72 52Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 101.374 76.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER631.621 521.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.106.133 7.166.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25 5.730.139 5.428.680Ödenmiş Sermaye370.000 370.000Sermaye Düzeltme Farkları3.475 3.475Paylara İlişkin Primler (İskontolar)300.984 300.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)292.529 90.022Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)292.516 87.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.063.183 465.041Yabancı Para Çevrim Farkları1.055.947 488.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)36 7.236 -23.183Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler382.727 278.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.377.366 2.499.985Net Dönem Karı veya Zararı-60.125 1.420.750Kontrol Gücü Olmayan Paylar80.761 68.190TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.810.900 5.496.870TOPLAM KAYNAKLAR13.917.033 12.663.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 11.729.779 14.603.354TOPLAM HASILAT11.729.779 14.603.354Satışların Maliyeti26 -10.815.782 -12.201.792TOPLAM MALİYETLER-10.815.782 -12.201.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)913.997 2.401.562BRÜT KAR (ZARAR)913.997 2.401.562Genel Yönetim Giderleri27 -482.000 -459.696Pazarlama Giderleri27 -326.154 -309.263Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 -22.516 -5.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 760.704 548.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -903.426 -576.955Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 60.407 4.534ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.012 1.603.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 62.498 51.908Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -58.733 -109.206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.777 1.546.093Finansman Gelirleri31 824.286 664.724Finansman Giderleri31 -599.589 -433.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.474 1.777.007Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33 -296.872 -362.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri-241.439 -470.742Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-55.433 108.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-67.398 1.414.859DÖNEM KARI (ZARARI)-67.398 1.414.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.273 -5.891Ana Ortaklık Payları-60.125 1.420.750Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,16300000 3,84000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.089.049 771.539Dönem Karı (Zararı)-67.398 1.414.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler901.531 772.619Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16, 17 315.018 289.108Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30 3.782 92.698Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9, 21, 23 312.918 143.065Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler30 -7.287 -10.101Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler30 0 -6.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31 41.152 -74.466Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 30, 38 6.108 -4.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -60.407 -4.534Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 296.872 362.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler30 -5.920 -14.091İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 -705 -168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.235.754 -1.059.834Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -69.336 119.319Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -90.913 -623.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 151.974 -51.683Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler60.419 -344.087Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)12 60.419 -344.087Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -596.448 108.122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19 -46.672 160.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 48.054 176.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -13.393 -11.782Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-570.954 2.218Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)12 -570.954 2.218Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.795 -12.898Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 -100.690 -582.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-401.621 1.127.644Ödenen Faiz-108.689 -146.867Alınan Faiz77.041 146.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -105.004 -134.825Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler21 -2.633 -736Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -548.143 -220.191YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.250.087 -393.081Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -8.000İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.403 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -850 -1.957Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7.115 270Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3, 7 -788.423 -155.694Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15, 17 29.628 49.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 17 -566.269 -285.510Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 5.000 40Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.457 -6.274Verilen Nakit Avans ve Borçlar19 9.539 -24.873Alınan Temettüler13, 30 54.227 39.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI899.073 -946.412Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.292.683 865.110Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -964.639 -1.307.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -43.733 -52.999Ödenen Temettüler25 -385.238 -450.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.440.063 -567.954Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi604.554 80.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-835.509 -486.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.094.625 4.581.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.259.116 4.094.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 92.931 -1.346 91.585 352.708 29.353 382.061 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395Transferler47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.214 3.651 -1.563 135.516 -52.536 82.980 1.420.750 1.420.750 1.502.167 4.941 1.507.108Dönem Karı (Zararı)1.420.750 1.420.750 1.420.750 -5.891 1.414.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.214 3.651 -1.563 135.516 -52.536 82.980 81.417 10.832 92.249Sermaye Arttırımı12.600 12.600Kar Payları-450.972 -450.972 -450.972 -450.972Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması6.300 6.300Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.439 5.439 5.439 5.439Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 87.717 2.305 90.022 488.224 -23.183 465.041 278.423 2.499.985 1.420.750 3.920.735 5.428.680 68.190 5.496.870Transferler104.304 1.316.446 -1.420.750 -104.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 -60.125 -60.125 740.524 4.753 745.277Dönem Karı (Zararı)-60.125 -60.125 -60.125 -7.273 -67.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)204.799 -2.292 202.507 567.723 30.419 598.142 800.649 12.026 812.675Sermaye Arttırımı7.814 7.814Kar Payları-456.320 -456.320 -456.320 -456.320Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması4 4Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17.255 17.255 17.255 17.255Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913123BIST