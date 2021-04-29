***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)409.378 46.359DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.185 -7.368Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-41.626 -9.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.994 2.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler447 19Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri447 19Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar312.891 292.422Yabancı Para Çevrim Farkları308.371 265.856Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.650 34.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.130 -7.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.130 -7.493DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)281.706 285.054TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.084 331.413Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.733 3.899Ana Ortaklık Payları686.351 327.514Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.413.211 3.259.116Finansal Yatırımlar75.468 82.118Ticari Alacaklar8 2.431.663 2.038.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar152.371 106.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.279.292 1.932.136Diğer Alacaklar78.242 81.642İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 1.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.242 79.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.347.982 631.682Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.347.982 631.682Türev Araçlar21 14.698 9.046Stoklar10 2.132.714 2.033.545Peşin Ödenmiş Giderler513.643 408.930İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler513.643 408.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar204.592 154.823Diğer Dönen Varlıklar305.376 245.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar305.376 245.921ARA TOPLAM10.517.589 8.945.674Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar73.267 67.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.590.856 9.013.197DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.551.652 1.414.920Ticari Alacaklar8 111.769 293.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar111.769 293.407Diğer Alacaklar13.920 12.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.920 12.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 111.208 115.818Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 145.205 137.019Maddi Duran Varlıklar12 2.730.455 2.576.975Kullanım Hakkı Varlıkları12 59.458 62.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 141.278 136.095Şerefiye93.545 91.838Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.733 44.257Peşin Ödenmiş Giderler37.040 18.968İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.040 18.968Ertelenmiş Vergi Varlığı116.294 111.413Diğer Duran Varlıklar19.797 23.497İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19.797 23.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.038.076 4.903.836TOPLAM VARLIKLAR15.628.932 13.917.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.049.028 1.875.394Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Va 3.433.102 5.325.593 72.089 5.397.682Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900Transferler14.083 -74.208 60.125 -14.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 412.161 412.161 686.351 4.733 691.084Dönem Karı (Zararı)412.161 412.161 412.161 -2.783 409.378Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 274.190 7.516 281.706Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.876 6.876 6.876 6.876Dönem Sonu Bakiyeler370.000 3.475 300.984 253.336 8.008 261.344 1.356.802 11.756 1.368.558 396.810 3.310.034 412.161 3.722.195 6.423.366 85.494 6.508.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932472BIST