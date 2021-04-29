***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
29.04.2021 18:10
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
409.378 46.359
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.185 -7.368
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-41.626 -9.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.994 2.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
447 19
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
447 19
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
312.891 292.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
308.371 265.856
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.650 34.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.130 -7.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.130 -7.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.706 285.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.084 331.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.733 3.899
Ana Ortaklık Payları
686.351 327.514
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.413.211 3.259.116
Finansal Yatırımlar
75.468 82.118
Ticari Alacaklar
8 2.431.663 2.038.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
152.371 106.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.279.292 1.932.136
Diğer Alacaklar
78.242 81.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.242 79.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.347.982 631.682
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.347.982 631.682
Türev Araçlar
21 14.698 9.046
Stoklar
10 2.132.714 2.033.545
Peşin Ödenmiş Giderler
513.643 408.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
513.643 408.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
204.592 154.823
Diğer Dönen Varlıklar
305.376 245.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
305.376 245.921
ARA TOPLAM
10.517.589 8.945.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
73.267 67.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.590.856 9.013.197
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.551.652 1.414.920
Ticari Alacaklar
8 111.769 293.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.769 293.407
Diğer Alacaklar
13.920 12.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.920 12.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 111.208 115.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 145.205 137.019
Maddi Duran Varlıklar
12 2.730.455 2.576.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 59.458 62.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 141.278 136.095
Şerefiye
93.545 91.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.733 44.257
Peşin Ödenmiş Giderler
37.040 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.040 18.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
116.294 111.413
Diğer Duran Varlıklar
19.797 23.497
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.797 23.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.038.076 4.903.836
TOPLAM VARLIKLAR
15.628.932 13.917.033
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.049.028 1.875.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Va 3.433.102 5.325.593 72.089 5.397.682
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 292.516 13 292.529 1.055.947 7.236 1.063.183 382.727 3.377.366 -60.125 3.317.241 5.730.139 80.761 5.810.900
Transferler
14.083 -74.208 60.125 -14.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 412.161 412.161 686.351 4.733 691.084
Dönem Karı (Zararı)
412.161 412.161 412.161 -2.783 409.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.180 7.995 -31.185 300.855 4.520 305.375 274.190 7.516 281.706
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.876 6.876 6.876 6.876
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 253.336 8.008 261.344 1.356.802 11.756 1.368.558 396.810 3.310.034 412.161 3.722.195 6.423.366 85.494 6.508.860
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932472
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