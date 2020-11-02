***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 12:15
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı ortaklıklarımızdan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim - İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan İş Emri uyarınca sözkonusu Projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885355
BIST
13:411.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 30,62
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:418,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0568
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:419,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1198
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:41508,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,54
|Açılış
|: 508,83
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KARTN
|1.994,00
|11.050.748
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.357.786.340
|% 1,96
|
|ASELS
|17,98
|970.680.171
|% 7,34
|
|THYAO
|9,84
|942.357.277
|% 9,09
|
|GARAN
|6,73
|746.228.984
|% 1,97
|
|SISE
|6,33
|644.750.268
|% 3,26
|
|TSKB
|2,60
|2.357.786.340
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|587.813.485
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|258.688.596
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|243.986.085
|% 2,21
|
|GARAN
|6,73
|746.228.984
|% 1,97
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3968
|8,4024
|% 0,68
|
|Euro
|9,7805
|9,7908
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,7975
|10,8517
|% 0,21
|
|Frank
|9,0973
|9,1521
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2295
|2,2407
|% 0,49
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,23
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,11
|37,11
|-0,83
|