***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı ortaklıklarımızdan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim - İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan İş Emri uyarınca sözkonusu Projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon ABD Doları artışla 622 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885355BIST