***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Şubat 2021 tarihinde görevinden istifa eden Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Başaran-Symes'in yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere H. Sedat Eratalar'ın atanmasına vegörüş alınmak üzere SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912926BIST