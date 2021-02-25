***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 17:20
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Şubat 2021 tarihinde görevinden istifa eden Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Başaran-Symes'in yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere H. Sedat Eratalar'ın atanmasına ve
görüş alınmak üzere SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912926
BIST
17:441.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:447,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:448,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1059
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:44414,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,68
|Açılış
|: 414,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:44
|LINK
|51,70
|119.009.163
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|39.768.203
|% -9,94
|
|THYAO
|13,37
|2.615.294.437
|% 4,21
|
|PETKM
|5,22
|2.085.453.164
|% 1,16
|
|SASA
|40,70
|1.689.150.704
|% 1,90
|
|KOZAL
|128,60
|1.681.858.549
|% -3,67
|
|PGSUS
|88,40
|1.578.555.782
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,29
|1.316.852.926
|% 0,88
|
|PETKM
|5,22
|2.085.453.164
|% 1,16
|
|TSKB
|1,71
|533.922.245
|% -1,72
|
|KARSN
|4,27
|1.183.768.624
|% -9,15
|
|IHLAS
|0,88
|226.204.394
|% -2,22
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1996
|7,2028
|% 0,46
|
|Euro
|8,8223
|8,8321
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2518
|% 0,93
|
|Frank
|7,9487
|7,9966
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9185
|1,9281
|% 0,66
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-17,43
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,97
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,34
|
Seans Raporu
17:44
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17:54SASA
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