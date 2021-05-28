***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 18:20
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 Eylül 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi açıklamalarımızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.
Bir süredir ön hazırlık çalışmaları devam eden ve nihai yatırım kararı alınmamış olan Proje ile ilgili olarak en son 20 Nisan 2021 tarihli açıklamamızda belirtilen,
Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup,
ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada proje çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938769
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
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|Önceki Kapanış
|: 1.415
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1.423
En Düşük
1.401
18:058,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 8,5300
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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En Düşük
8,4921
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En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
|: 523,17
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|Önceki Kapanış
|: 518,26
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525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5685
|8,5724
|% 0,87
|
|Euro
|10,4531
|10,4644
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1268
|12,1876
|% 0,78
|
|Frank
|9,4922
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,42
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,18
|